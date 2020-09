«Die Höhle der Löwen» – Unternehmer ohne Erfolg in TV-Show Für sein Getränk findet Óscar Gigirey aus Oberengstringen im Fernsehen keine Investoren. Maurus Held

Óscar Gigirey hofft auf den Durchbruch mit seinem Getränk. Foto: Roland Schmid

Ein gesundes Sportgetränk, das nachhaltig ist – wer will schon nicht davon trinken? Das dachte auch der Oberengstringer Óscar Gigirey. Letztes Jahr erfuhr der 38-Jährige von «Refix», einem aus Meerwasser bestehenden Getränk. Es wird in seiner Heimat Galicien im Nordwesten Spaniens hergestellt und mittlerweile auch in die USA exportiert. Nun, rund 200’000 verkaufte Flaschen später, möchten Gigirey und sein Geschäftspartner, der 30-jährige Raúl Anta, «Refix» auch auf den deutschsprachigen Markt bringen.