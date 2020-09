Schulleiterin aus Winterthur – Unterricht trotz Corona-Verdacht: «Müssen uns solche Fragen stellen» Die oberste Schulleiterin schlägt vor, die Corona-Regeln für Lehrpersonen zu überprüfen. Sie befürchtet Personalengpässe in Herbst und Winter. Jigme Garne

Die Schulleiterin Sarah Knüsel geht davon aus, dass im Herbst viele Lehrpersonen ausfallen: Schule in Basel. Foto: Nicole Pont

In der Grippesaison werden deutlich mehr Lehrpersonen ausfallen als in der bisherigen Corona-Zeit: Damit rechnet Sarah Knüsel, Präsidentin des Zürcher Schulleiterverbands und Schulleiterin im Schulhaus Laubegg in Winterthur. Sie wirft deshalb eine Frage auf, die polarisiert: Sollen Lehrpersonen trotz Corona-Symptomen unterrichten dürfen?