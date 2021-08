Freizeitsport in Altstetten – Unterstützung für frierende Skater Die Freestylehalle in Altstetten, die einst als Provisorium gedacht war, soll nun saniert werden. Corsin Zander

Wird schon seit 13 Jahren als Provisorium betrieben: Freestylehalle Werdhölzli. Foto: Reto Oeschger

Der Verein Freestylehalle kommt seinem Ziel, im Winter nicht mehr frieren zu müssen, einen Schritt näher. Der Zürcher Gemeinderat hat am Mittwochabend mit 86 zu 23 Stimmen einen Vorstoss überwiesen, der den Stadtrat auffordert, die Freestylehalle in der Zürcher Grünau zu modernisieren.

Was als Provisorium für wenige Jahre gedacht war, steht nun schon seit über 13 Jahren. 2008 richtete sich der Verein Freestylehalle in der Halle von Entsorgung + Recycling Zürich (ERZ) bei der Tramwendeschlaufe Werdhölzli ein. Eigentlich hätten hier Fahrzeuge abgestellt werden sollen. Der Deal mit der Stadt war damals: Die Skater dürfen bleiben, bis in der Allmend Brunau der Freestylepark eingerichtet wird.