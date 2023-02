Viktor Vekselberg und sein Cousin – Unterstützung für Trump und einen Pornostar Der bekannte russische Oligarch mit Wohnsitz in der Schweiz finanziert mit seinem amerikanischen Cousin dubiose Republikaner vom rechten Rand. Unter anderem den Polit-Lügner George Santos. Arthur Rutishauser

US-Abgeordneter George Santos (Republikaner aus New York): Seine Wahlkampagne wurde mitfinanziert von Vekselbergs Vermögensverwalter und Cousin Andrew Intrater. Foto: Getty Images

Viktor Vekselberg ist der prominenteste russische Oligarch in der Schweiz. Er ist Grossaktionär bei Sulzer, Oerlikon und Züblin und unterliegt seit 2018 amerikanischen Sanktionen. In den USA macht Vekselberg aber nicht nur als Investor von sich reden, sondern vor allem, weil sich sein Vermögensverwalter und Cousin Andrew Intrater immer wieder als Mäzen von rechten republikanischen Politikern in Szene setzt. So zum Beispiel von Polit-Betrüger George Santos, republikanischem Kongressabgeordnetem und notorischem Lügner.