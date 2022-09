Hilfe aus Winkel – Unterstützungsverein für ukrainische Flüchtlinge läuft am Limit Der Verein Good Friends for Ukraine organisiert Hilfeevents für Geflüchtete. Der Einsatz trifft auf grosses Interesse, sodass jetzt professionelle Strukturen notwendig sind. Renato Cecchet

Nataliia Samburska (links), Julia Peters (2. von rechts) und Slava Manvelyan vom Verein Good Friends for Ukraine. An der Leistungstauschbörse als Stilistin dabei war auch Noa Leone (2. von links). Foto: Renato Cecchet

Frauen lassen sich die Haare schneiden. Andere erhalten eine Nacken- und Gesichtsmassage. Eine Stilistin gibt Ratschläge in Kleiderfragen. Was klingt wie ein Alltagsbeschrieb aus einem Schweizer Einkaufszentrum, fand an einem Nachmittag in einem Gemeinschaftsraum in Pfungen statt. «Wir nennen das Leistungstauschbörse», erklärt Julia Peters. Die geborene Ukrainerin, wohnhaft in Winkel, ist Präsidentin des gemeinnützigen Vereins Good Friends for Ukraine, die Geflüchteten aus dem vom Krieg mit Russland gebeutelten Land hilft, sich in der Schweiz zurechtzufinden.