Nach Tod zweier Jugendlicher in Zollikerberg – Untersuchungshaft für 18-Jährigen beantragt Am Sonntag wurden zwei 15-Jährige tot in einer Wohnung in Zollikerberg gefunden. Nun hat die Staatsanwaltschaft Untersuchungshaft für den 18-jährigen Mann, der den Vorfall der Polizei gemeldet hatte, beantragt. Fabienne Sennhauser

Noch immer sind die Spuren des Polizeieinsatzes vom Sonntag im Zollikerberg zu sehen. Foto: Fabienne Sennhauser

Am frühen Sonntagabend meldet ein 18-Jähriger der Polizei, dass eine Kollegin sowie ein Kollege regungslos in einer Wohnung an der Trichtenhauserstrasse in Zollikerberg lägen. Sofort rücken die Einsatzkräfte aus, können jedoch nur noch den Tod der beiden 15-jährigen Jugendlichen feststellen. Der Anrufer befindet sich zu diesem Zeitpunkt ebenfalls in der Wohnung.

Wie die Staatsanwaltschaft am Dienstagnachmittag bekannt gibt, hat sie ein Verfahren eröffnet und beim Zwangsmassnahmengericht Untersuchungshaft für den 18-jährigen Schweizer beantragt. Dies unter anderem wegen des Verdachts auf Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz. Bis zu einem rechtskräftigen Abschluss der Untersuchung gelte jedoch die Unschuldsvermutung.

Todesursache noch unklar

Was zum Tod der beiden Minderjährigen führte, ist auch am Dienstag noch unklar. «Die rechtsmedizinischen Gutachten zu den Todesursachen liegen noch nicht vor», schreibt die Staatsanwaltschaft. Ein Gewaltdelikt stehe nach jetzigem Erkenntnisstand jedoch weiterhin nicht im Vordergrund.

Die Hintergründe und der genaue Ablauf des Vorfalls sind noch immer Gegenstand der Ermittlungen der Kantonspolizei Zürich und der Zürcher Staatsanwaltschaft. Weitere Informationen könnten deshalb derzeit mit Blick auf das laufende Verfahren nicht bekannt gegeben werden, heisst es vonseiten der Staatsanwaltschaft weiter.

Stiefsohn verstorben

Am Montag war bekannt geworden, dass die beiden Jugendlichen in der Wohnung eines bekannten Zürcher Rappers und seiner Ehefrau aufgefunden wurden. In welcher Beziehung die Teenager zu den Erwachsenen stehen, wollen die Ermittlungsbehörden weiterhin nicht kommentieren. Wie verschiedene Medien übereinstimmend berichten, soll es sich beim 15-jährigen Jungen um den Stiefsohn des Rappers handeln.(fse)