Brand bei Stadel – Unweit der Waldhütte Windlach gabs schon mal Brandstiftung Eine beliebte Blockhütte in der Nähe von Windlach ist komplett ausgebrannt. Verletzt wurde niemand, für die Feuerwehr wars dennoch ein emotionaler Einsatz. Christian Wüthrich

Die verkohlten Reste der Waldhütte in der Nähe von Windlach zeugen von der Feuersbrunst am vergangenen Samstagmorgen. Foto: PD / Feuerwehr Glastawei

Der Frust ist dem Gemeindepräsidenten von Stadel anzuhören. «Eine Zigarette kanns wohl nicht gewesen sein», sagt Dieter Schaltegger zum Brand, der sich am vergangenen Wochenende in seiner Gemeinde zugetragen hat. Als die Feuerwehr ihn am frühen Samstagmorgen kontaktiert habe, habe er das Telefon zunächst gar nicht gehört.