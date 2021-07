Folgen des Sturms – Unwetter verwüstet Heligrill und überschwemmt Flughafenläden Das Gewitter von Montagnacht hat auch am Flughafen Zürich seine Spuren hinterlassen. Die Aufräumarbeiten sind bereits in vollem Gange. Astrit Abazi

Foto: Francisco Carrascosa

«Wegen Wasserschäden vorübergehend geschlossen!» So wurden Reisende am Flughafen Zürich, die sich am Dienstagmorgen noch eine Lektüre besorgen wollten, bei Orell Füssli begrüsst. Die Türen geschlossen, der Laden im Halbdunkel, der Boden noch feucht – der Sturm vom Montag auf Dienstag hatte seine Spuren auch hier hinterlassen. Wegen des starken Unwetters war in der Nacht an mehreren Stellen Wasser durch undichte Stellen eingedrungen und hatte diverse Räumlichkeiten überschwemmt. In den frühen Morgenstunden waren die Angestellten damit beschäftigt, die Läden wieder zu säubern.