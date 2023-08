Unwettergefahr in der Schweiz – Bund warnt vor «enormen Regenmengen» Auf die Hitze ist die ersehnte Abkühlung gekommen. Doch weil nach wie vor feuchte Luft vom Mittelmeer die Schweiz erreicht, kommt es zu Gewittern und heftigen Regenfällen. Olivier Leu UPDATE FOLGT

Bereits seit Donnerstagabend ziehen starke Gewitter über die Schweiz. Das Zürich Openair wurde an jenem Abend geräumt. Foto: Jonathan Labusch

Die Hitzewelle ist spätestens seit dem Samstag vorbei. War es am Freitag noch verbreitet schwülwarm, regnet es mancherorts in Strömen. Dazu kommt es seit Donnerstagabend zu Gewittern. Das Bundesamt für Meteorologie hat am Samstag die Gefahrenstufe auf die zweithöchste Stufe 4 (grosse Gefahr) erhöht. Grund sei «intensiver Dauerregen», schreibt Meteo Schweiz auf der Onlineplattform X.

Für manche Gebiete gilt sogar die höchste Gefahrenstufe. SRF Meteo hat diese unter anderem für folgende Regionen ausgesprochen: die Gotthard-Region, die Urner Alpen Richtung Glarnerland, Surselva und Valsertal. «Rundherum ist in den Berggebieten in der Zentral- und Ostschweiz und Graubünden die Situation ebenfalls heikel», schreibt SRF.

Laut SRF Meteo fallen grosse Regenmengen in kurzer Zeit. Besonders im Tessin sei das der Fall, aber auch im Bündnerland. Hier sei mit starken Gewittern zu rechnen. Und die Gefahr sei noch nicht vorbei. Es bestehe das Risiko von Erdrutschen und Murgängen. Auch zu Überschwemmungen könne es kommen, etwa, wenn die Kanalisation das viele Wasser nicht mehr schlucken könne. Auch kleinere Bäche könnten sich plötzlich in reissende Ströme verwandeln.



Am Montag wird es kühl, bis Dienstag regnet es

Auf Montag wird es laut SRF immer kühler. Die Schneefallgrenze könne vor allem im Osten auf 2000 Meter sinken. Die Meteorologen erwarten, dass es bis Dienstagmittag weiterregnet, wobei es ab Dienstag vor allem im Süden freundlicher wird.

Meteo Schweiz erwartete bis Dienstagmittag in der Süd-, Ost- und Zentralschweiz sowie in den Ostalpen und dem östlichen Berner Oberland Niederschlagsmengen von 80 bis 160 Litern pro Quadratmeter. Im Mittel- und Nordtessin sowie im Misox wurden sogar bis 240 Liter pro Quadratmeter erwartet. Ab Sonntag bestehe deshalb im Tessin, in den zentralen und östlichen Alpen sowie im Wallis Hochwassergefahr.

Dass auf Hitzeperioden Tage mit Gewitter folgten, sei an sich nichts Besonderes, sagt SRF-Meterologin Daniela Schmuki. Dass die Schweiz jetzt nahtlos auch noch in eine «Gegenstromlage» übergehe, das sei «speziell». Diese Wetterlage entstehe, weil kalte Luft vom Nordwesten komme und uns gleichzeitig weiterhin feuchte Luft vom Mittelmeer erreiche.



Heftiges Gewitter mit Hagel in der Region Locarno

Ein heftiges Gewitter mit tennisballgrossen Hagelkörnern hat in der Nacht auf Samstag die Region Locarno getroffen. In Ronco sopra Ascona wurde ein Hotel so stark beschädigt, dass ein Grossteil der Zimmer unbenutzbar ist.

Das heftige Gewitter mit Hagelsturm sei völlig unerwartet gekommen, sagte der Inhaber auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Das Dach des Hotels Ronco sehe aus wie ein Emmentalerkäse, zahlreiche Fenster seien von den mit Wucht durch die Luft geschleuderten Hagelkörnern beschädigt worden.

An zahlreichen Stellen sei Wasser in das Gebäude getreten. Mehr als die Hälfte der Zimmer sei deshalb im Moment unbenutzbar, erklärte der Hotelbesitzer weiter. Da für Samstagabend und Sonntag in der Region starke Regenfälle vorausgesagt seien, rechne er damit, das Hotel für eine Weile ganz schliessen zu müssen.

Die Feuerwehr Locarno musste am Freitagabend 38-mal ausrücken. Mehrheitlich wegen Kellern, die unter Wasser standen, wie der Feuerwehrkommandant der Feuerwehr Locarno, Alain Zamboni, auf Anfrage von Keystone-SDA erklärte. Hagelkörner in dieser Grösse habe er in seinem Leben noch nie gesehen, sagte Zamboni, der in wenigen Wochen pensioniert wird. Zahlreiche Autos seien stark beschädigt, Scheiben zerfetzt worden. Die Region Brissago-Ronco war zeitweise ohne Strom, wie die örtliche Elektrizitätsgesellschaft Società Elettrica Sopracenerina (SES) bestätigte.

Begonnen hatte das heftige Gewitter in der Region Locarno am Freitagabend gegen 21.30 Uhr. Aufgrund starker Windböen wurden die tennisballgrossen Hagelkörner regelrecht gegen Autos und Häuser geschleudert. Verletzte hat es gemäss Informationen der Feuerwehr keine gegeben. (SDA)

