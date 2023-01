Zerstörungstour in Shanghai – Unzufriedener Hotelgast demoliert Hotellobby mit seinem Auto Einem 28-Jährigen wurde offenbar in einem Hotel der Laptop gestohlen. Daraufhin kehrte der wütende Gast in seinem Auto zurück.

Vor dem Ausgang kam der Wagen zum Stehen: Bei der Irrfahrt durch die Lobby wurde niemand verletzt. Foto: Twitter

Mit einer lautstarken Beschwerde hat es ein unzufriedener Hotelgast in China nicht auf sich beruhen lassen: Der Mann durchbrach stattdessen mit seinem Auto die Türen zur Hotellobby und hinterliess dort eine Spur der Verwüstung. Auf Videos, die in Onlinenetzwerken veröffentlicht wurden, war zu sehen, wie ein weisses Auto gegen die Glastüren des Hotels im Zentrum von Shanghai fuhr und sie damit aus den Angeln hob.

Dann rast der Wagen, ein Cabrio mit offenem Verdeck, durch die Lobby. Dabei walzt das Auto alles platt, was ihm im Weg steht. Einige Menschen sehen der Zerstörungswut des Mannes fassungslos zu. «Er dreht durch», ruft einer von ihnen. Der Wagen kracht gegen einige weitere Türen, bevor er sich offenbar dem Ausgang zuwendet, gegen einen Türrahmen prallt und zum Stehen kommt.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall am Dienstagvormittag. Der 28-jährige Fahrer habe zuvor eine Auseinandersetzung mit dem Hotelpersonal gehabt, weil ihm während seines Aufenthalts in dem Hotel sein Laptop abhanden gekommen war. Bei dem Vorfall in der Hotellobby sei niemand verletzt worden, teilte die Polizei im Onlinedienst Weibo mit. Der Fahrer sei festgenommen worden.

Zuvor musste sich der 28-Jährige bereits die Schimpftiraden von Hotelmitarbeitern und anderen Augenzeugen des Vorfalls anhören. Wie auf den Videos in den Online-Netzwerken zu sehen ist, schrien sie, nachdem der Wagen zum Stehen gekommen war, auf den Fahrer ein und versuchten, ihn hinauszuzerren. Sie versuchten auch, eine Scheibe des Autos einzuschlagen, um an die Autoschlüssel zu kommen. «Hast Du eine Ahnung, was du getan hast?", schreien die Menschen den Fahrer an. «Bist du verrückt?»

Zu dem Laptop des Mannes sagte das Hotelpersonal später der Nachrichtenagentur AFP, er sei dem Gast gestohlen worden und ausserhalb des Hotels gefunden worden.

AFP

Fehler gefunden?Jetzt melden.