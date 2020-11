Oberweningen – Urnenabstimmung ersetzt Gemeindeversammlung Die Gemeindeversammlung in Oberweningen im Dezember findet wegen der Corona-Pandemie nicht statt. Über die Geschäfte wird Ende Januar an der Urne abgestimmt.

In Oberweningen findet die Generalversammlung im Dezember nicht statt. Foto: Michael Caplazi

Der Kantonsrat hat ein befristetes Gesetz über Gemeindeabstimmungen erlassen. Es tritt bereits in sieben Tagen in Kraft. Gemeinden, die über Budget und Steuerfuss normalerweise an Gemeindeversammlungen bestimmen, dürfen dies diesen Winter wegen der Corona-Pandemie an der Urne tun. Die Regelung gilt vorerst bis Ende März. Auch andere wichtige Geschäfte sollen an der Urne entschieden werden können, wenn ein erhebliches öffentliches Interesse vorliegt.

Der Gemeinderat Oberweningen wird deshalb auf die Gemeindeversammlung vom Dezember verzichten. Anstelle der Gemeindeversammlung wird über das Budget und den Steuerfuss deshalb an der Urnenabstimmung vom 31. Januar 2021 entschieden.

red