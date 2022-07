Menschen im Unterland – Urs, Manuel und Mike-Angelo Huber aus Dällikon Eine Familie, eine Leidenschaft. Die Hubers sind mit dem Motocross-Virus infiziert. Raisa Durandi

Urs, Manuel und Mike-Angelo Huber bei KTM Moto-Huber-Dällikon. Was ihr Hobby ist, ist hier gut sichtbar. Foto: Raisa Durandi

Drei Generationen teilen eine Begeisterung: Urs (62), Manuel (29) und Mike-Angelo (5) Huber aus Dällikon sind alle Motocross-Fans. Dabei war Urs Huber früher ein Velorennfahrer. Während des Trainings im Unterland entdeckte er zufällig die Motocross-Rennfahrer. «Ich war schon immer ein Töffli-Freak», sagt er.

Und was für einer. Von 1984 bis 1993 gehörte er dem Schweizer Enduro-Nationalteam 6 Days Trophy Team an und vertrat in internationalen Geländerennen die Schweiz. 1984 gründete er sein Motorradgeschäft Moto-Huber-Dällikon. Das ist ein KTM-Service-Point, welcher nun von seinem Sohn Manuel übernommen wird.

Auch Manuel ist begeisterter Motocross-Rennfahrer und war im Jahr 2008 SJMCC Vize-Schweizer-Meister in der Kategorie 125. Sowohl Sohn Manuel wie auch Enkel Mike-Angelo fahren Motocross, seit sie vier Jahre alt sind.

Raisa Durandi hat den Bachelor in Camera Arts an der Hochschule Luzern Design & Kunst absolviert. Nach einem einjährigen Foto-Praktikum beim «Tages-Anzeiger» hat sie sich im Bereich Fotografie und Video Selbständig gemacht. Sie arbeitet seit 2020 30 Prozent beim «Zürcher Unterländer» als Fotografin. Mehr Infos

