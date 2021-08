Leichtathletik: Erfolg an der SM – Urs Schönenberger landet Bronze-Coup Der Athlet des LC Regensdorf läuft in Lugano an der Landesmeisterschaft im 10-Kilometer-Strassenlauf als Drittplatzierter über die Ziellinie – und staunt selbst darüber. Jörg Greb

Urs Schönenberger (rechts) am Abendmeeting des LC Regensdorf auf der Bahn im 1500-Meter-Rennen – zwei Wochen später gewinnt der LCR-Athlet seine insgesamt fünfte Medaille an einer Schweizer Meisterschaft. Foto: Balz Murer

Der Rückschlag war massiv gewesen. Eine entzündete Achillessehne raubte Urs Schönenberger im Frühling drei Monate Lauftraining und zwang ihn zu alternativen Trainingsformen. Doch als die Ärzte die Ursache, einen Beckenschiefstand, entdeckt hatten, war das Problem rasch behoben. Danach fragte sich der Athlet des LC Regensdorf fragte sich nun zusammen mit seinem Trainer Gian Marco Meier, wie darauf zu reagieren sei.

Nach wenigen Bahnrennen seit Mitte August und einem sich schnell erfreulich entwickelnden Laufgefühl stand er nun in Lugano an der Startlinie der Schweizer Meisterschaft im 10-Kilometer-Strassenlauf-Meisterschaft – «ohne Erwartungen», wie er hinterher verriet. Dafür ging er das Rennen «offensiv und zügig» an, um bald mit Erstaunen festzustellen: «Da sind nicht mehr viele Schweizer vor mir.» Einzig den Marathon-Rekordhalter Tadesse Abraham sowie den Marathon-Aufsteiger Patrik Wägeli musste er ziehen lassen - neben einigen in der Schweiz lebenden, aber nicht titelberechtigten Afrikanern.