Keine Blaualgen bei Rüdlingen – Ursache von Hundetod bleibt unklar Das Interkantonale Labor konnte keine übermässige Konzentration von Blaualgen in den Altläufen des Rheins feststellen. Thomas Mathis

Der Blaualgen-Verdacht im Naturschutzgebiet am Rhein hat sich nicht erhärtet. Foto: Sibylle Meier

Nachdem ein Spaziergang im Naturschutzgebiet am Rhein bei Rüdlingen am vergangenen Samstag für einen Hund tödlich geendet hatte, untersuchte das Interkantonale Labor die Situation am Rhein. Der Verdacht lag nah, dass er durch Cyanobakterien – auch als Blaualgen bekannt – vergiftet wurde. Durch den niedrigen Wasserstand entstanden in den Altläufen stehende Gewässer, was die Bildung dieser Bakterien in hoher Konzentration begünstigen kann.