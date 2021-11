Erstürmung des US-Capitols – US-Bundesgericht genehmigt Herausgabe von Akten Niederlage für Donald Trump: Die Unterlagen zu Erstürmung des US-Capitols dürfen laut Gerichtsdokumenten an den parlamentarischen Untersuchungsausschuss übergeben werden.

Der frühere US-Präsident Donald Trump kämpft gegen die Herausgabe der Akten zur Erstürmung des Capitols.

Nun hat er vor dem Bundesgericht eine Niederlage erlitten.

Die Unterlagen dürfen an einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss übergeben werden.

Ein US-Bundesgericht hat die Herausgabe der Akten zur Erstürmung des Capitols genehmigt. Wie aus am Dienstag veröffentlichten Gerichtsdokumenten hervorgeht, dürfen die Unterlagen an einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss des Kongresses übergeben werden. Der frühere US-Präsident Donald Trump, dessen Anhänger im Januar das Capitol gestürmt hatten, hatte gegen die Herausgabe der Dokumente geklagt.

Das Gericht sei der Ansicht, «dass das öffentliche Interesse es erfordert, dem gemeinsamen Wunsch von Legislative und Exekutive nachzukommen, die Ereignisse zu untersuchen, die sich vor und am 6. Januar ereigneten, um zu verhindern, dass solche Ereignisse sich jemals wiederholen», hiess es in der Erklärung der Bundesrichterin Tanya Chutkan, die von mehreren US-Medien veröffentlicht wurde.

Trump wehrte sich

Trump hatte sich in seiner Klage gegen die Herausgabe auf das sogenannte Exekutivprivileg berufen. Dieses erlaubt es einem Präsidenten, bestimmte Dokumente geheim zu halten.

Trump erkennt seine Wahlniederlage im vergangenen November gegen Joe Biden bis heute nicht an. Seinen völlig unbelegten Vorwurf des massiven Wahlbetrugs hatte er auch am 6. Januar vor Anhängern in Washington wiederholt, als der Kongress Joe Bidens Wahlsieg zertifizieren wollte. Trump rief seine Zuhörer dabei auf, zum Capitol zu marschieren und «auf Teufel komm raus zu kämpfen».

Hunderte radikale Trump-Anhänger stürmten in der Folge das Parlamentsgebäude. Im Zuge der Gewalt kamen fünf Menschen zu Tode.

Das von Bidens Demokraten kontrollierte Repräsentantenhaus richtete einen Untersuchungsausschuss ein, um die Hintergründe der Capitol-Erstürmung aufzuarbeiten. Präsident Biden stimmte einer Übermittlung der Unterlagen des Nationalarchivs, darunter Sitzungsprotokolle, E-Mails und Mitteilungen aus den letzten Wochen von Trumps Amtszeit, bereits zu.

