Veraltete Daten in Studie? – US-Gesundheits­behörde zweifelt an AstraZeneca-Zahlen Ein Überwachungsgremium vermutet, dass die neue Impfstoff-Studie veraltete Informationen beinhaltet. Ein Experte bezeichnet die Intervention als «höchst unüblich».

In der EU und Grossbritannien werden damit schon Millionen geimpft, die USA und die Schweiz haben das AstraZeneca-Mittel bisher aber noch nicht zugelassen. Foto: Leszek Szymanski (Keystone/EPA)

Die US-Gesundheitsbehörde NIH hat in der Nacht auf Dienstag eine aussergewöhnliche Stellungnahme zur neuen Impfstoff-Studie von AstraZeneca veröffentlicht. Das für Daten und Sicherheit zuständige Überwachungsgremium (DSMB) der Gesundheitsbehörde zeigt sich in der Stellungnahme besorgt, dass AstraZeneca möglicherweise veraltete Informationen einbezogen hat, die ein unvollständiges Bild der Wirksamkeitsdaten vermittelt haben könnten.

Die US-Studie von Astrazeneca Infos einblenden Der Corona-Impfstoff von AstraZeneca ist laut einer grossangelegten Studie aus den USA auch bei älteren Menschen sehr wirksam. Der britisch-schwedische Pharmakonzern gab am Montag das Ergebnis einer Phase-III-Studie in den USA bekannt. Demzufolge hat die Impfung eine Wirksamkeit von 79 Prozent und schützt zu 100 Prozent vor einem schweren Krankheitsverlauf, der einen Krankenhausaufenthalt erforderlich macht. An der Studie nahmen 32'449 Probanden teil, von denen zwei Drittel geimpft wurden. Rund 20 Prozent der Teilnehmer waren 65 Jahre oder älter und rund 60 Prozent hatten Vorerkrankungen wie Diabetes, die das Risiko eines schweren Verlaufs einer Covid-19-Erkrankung erhöhen. Ein erhöhtes Thrombose-Risiko wurde bei den 21'583 Probanden, die mindestens eine Impfdosis erhielten, nicht festgestellt. Die Untersuchungsergebnisse bestätigten bisherige Erkenntnisse zur Wirksamkeit des AstraZeneca-Impfstoffs bei Erwachsenen, erklärte die Medizinprofessorin Ann Falsey von der Universität Rochester, die federführend an der Studie beteiligt war. Zum ersten Mal lägen nun aber vergleichbare Ergebnisse zur Wirksamkeit bei Menschen über 65 Jahren vor – diese beträgt gute 80 Prozent. Das bedeutet, dass unter den älteren Probanden der geimpften Gruppe 80 Prozent weniger Erkrankungen auftraten als unter denen der Kontrollgruppe.

Das Überwachungsgremium fordert AstraZeneca dazu auf, die Zahlen zu überprüfen und sicherzustellen, dass die genauesten und aktuellsten Informationen so schnell wie möglich veröffentlicht werden. Gemäss einer Auskunftsperson soll das Gremium die Veröffentlichung der Studie zuvor schon mehrmals verschoben haben, um Daten nachzufordern, wie die «New York Times» berichtet. Eine Sprecherin von AstraZeneca bestätigt dies, weist aber darauf hin, dass die Vorgänge in einem solchen Prozess normal seien.

Experte: «Noch nie gesehen»

Auf die Stellungnahme des Überwachungsgremiums hat AstraZeneca bisher nicht reagiert. Ein US-Experte hält den Vorgang auf Anfrage der «New York Times» aber für aussergewöhnlich und besorgniserregend. So sagt Eric Topol, ein Experte für klinische Studien in San Diego, es sei «höchst unüblich», eine solche öffentliche Auseinandersetzung zu sehen. Normalerweise arbeiteten Überwachungsausschuss und die Firma, welche die Studie durchführt, eng zusammen. «So etwas habe ich noch nie gesehen», sagte Topol zur Stellungnahme, «das ist sehr beunruhigend.»

Der Impfstoff von AstraZeneca landet weltweit schon in Millionen Armen, die USA und die Schweiz hadern aber aufgrund fehlender oder unklarer Studiendaten weiterhin mit der Zulassung. Foto: Ivan Romano (Getty Images)

Für die USA ist AstraZeneca ohnehin kein wichtiger Impfstoff mehr, sie setzen auf das Mittel von Johnson&Johnson, welches bereits im Land verteilt wird. Eine mögliche Lieferung von AstraZeneca würde erst im Mai eintreffen, da die USA später bestellt haben. Bis dahin soll es aber genügend Impfstoffe von Moderna, Biontech und Johnson&Johnson geben.

Zulassung in der Schweiz verzögert?

In der Schweiz könnte AstraZeneca als dritter Impfstoff nach Biontech und Moderna zum Einsatz kommen, nachdem Johnson&Johnson zwar zugelassen, aber nicht bestellt wurde. Die neuen Studienresultate des britisch-schwedischen Konzerns vom Montag weckten Hoffnung auf den ersehnten Impfschub, falls Swissmedic das Vakzin rasch zulässt. Das BAG hat 5,3 Millionen Dosen bestellt, die gemäss AstraZeneca «sehr zeitnah nach der Zulassung» in der Schweiz eintreffen könnten.

Die Zweifel an den Studiendaten könnten die erhoffte Zulassung nun nochmals verzögern. Wobei ohnehin nicht sicher ist, ob das BAG überhaupt noch auf das britisch-schwedische Mittel setzt. Vor einem Monat sagte Nora Kronig vom BAG noch, dass die Schweiz AstraZeneca gar nicht mehr benötige und überlege, den Impfstoff weiterzugeben. Stattdessen wartet man noch auf die Zulassung der mRNA-Impfstoffe Novavax (6 Millionen Dosen bestellt) und Curevac (5 Millionen), für welche das BAG Lieferungen ab Mai erwartet. Zudem wurden vom Biontech-Impfstoff nochmals 3 Millionen Dosen nachbestellt.

Kontroverse bereits um erste Studie

Um den Impfstoff von AstraZeneca gibt es seit Monaten Kontroversen. Nach der EU-weiten Zulassung des Astrazeneca-Impfstoffs Ende Dezember hatten Deutschland und andere Mitgliedsländer die Nutzung zunächst für Menschen bis 64 Jahre eingeschränkt, weil für ältere Menschen nicht genügend Daten vorlagen. Die Studie, auf der die Zulassung basierte, sorgte auch wegen mehreren Fehlern für Wirbel. So wurde teilweise nur die halbe Dosis verabreicht, was sogar zu besseren Resultaten führte. AstraZeneca nannte den Fehler einen «Glücksfall». Gleichzeitig gab es aber auch Unklarheiten beim Zeitintervall zwischen erster und zweiter Impfung. Erst Anfang März gaben Deutschland und auch andere EU-Länder das Mittel auf Grundlage neuer Forschungsdaten auch für ältere Menschen frei.

Nach Berichten über Blutgerinnsel im zeitlichen Zusammenhang mit Astrazeneca-Impfungen hatten Deutschland und zahlreiche andere Länder die Impfungen Mitte März dann ganz gestoppt. Die EU-Arzneimittelbehörde (EMA) bekräftigte nach einer erneuten Überprüfung aber ihre Einschätzung, dass der Impfstoff «sicher und wirksam» sei. Die meisten Länder nahmen die Impfungen daraufhin wieder auf.

Vertrauen in AstraZeneca gesunken

Nach den Turbulenzen ist das Vertrauen in Astrazeneca in mehreren europäischen Ländern jedoch deutlich gesunken. Laut einer Umfrage des britischen Instituts Yougov hält eine Mehrheit der Menschen in Deutschland, Frankreich, Spanien und Italien den Impfstoff für unsicher. Demnach erhöhte sich der Anteil der Deutschen, die dem Astrazeneca-Präparat misstrauen, innerhalb eines Monats um 15 Prozentpunkte auf 55 Prozent. Nur 32 Prozent der Bundesbürger stuften ihn als sicher ein.

In Frankreich waren 61 Prozent der Befragten der Ansicht, dass der Astrazeneca-Impfstoff nicht sicher sei. Besonders deutlich stieg das Misstrauen in Spanien und Italien, wo der Anteil derjenigen, die das Vakzin als unsicher bezeichneten, um je 27 Prozentpunkte zunahm.

Kampf gegen den Zweifel an den Daten: Der britische Premier liess sich letzten Freitag demonstrativ mit dem AstraZeneca-Mittel impfen. Foto: Frank Augstein (Getty Images)

Ein ganz anderes Bild bot sich in Grossbritannien, wo laut der Umfrage weiterhin mehr als drei Viertel der Bürger angaben, dass sie den Astrazeneca-Impfstoff für sicher halten. Verschiedene Studien zeigten dort, dass der Impfstoff eine hohe Wirksamkeit hat und schwere Verläufe verhindert. Die Briten untersuchen auch, ob das AstraZeneca-Mittel sogar besser wirkt, wenn die zweite Impfung erst nach drei Monaten verabreicht wird.

Auch Asien setzt auf das britisch-schwedische Vakzin. Südkorea impft damit schon länger und am Montag startete auch Taiwan seine Corona-Impfkampagne damit. Regierungschef Su Tseng-chang und Gesundheitsminister Chen Shih-chung liessen sich impfen, um in der Bevölkerung für Akzeptanz zu werben. Bisher hat Astrazeneca als einziger Hersteller Impfdosen nach Taiwan geliefert.

