Militärinformationen weitergegeben – US-Marinesoldaten wegen mutmasslicher Spionage für China festgenommen Wegen der Weitergabe von geheimen militärischen Informationen an chinesische Geheimdienstvertreter wurden zwei US-Soldaten angeklagt.

Unter Spionage-Verdacht: Zwei US-Marinesoldaten sollen gegen Bezahlung Informationen weitergegeben haben. (Archivbild) Keystone/Will Oliver

Die US-Behörden haben zwei US-Marinesoldaten wegen mutmasslicher Spionage für China festgenommen. Das Justizministerium in Washington teilte am Donnerstag mit, die Angeklagten hätten geheime militärische Informationen an chinesische Geheimdienstvertreter übermittelt.

Einer der Marinesoldaten sei am Mittwoch auf einer Militärbasis im kalifornischen San Diego festgenommen worden, hiess es in der Mitteilung. Dem 22-Jährigen wird vorgeworfen, Fotos, Videos und andere Informationen über Schiffe der US-Navy ab Frühjahr 2022 gegen Bezahlung weitergegeben zu haben.

Einem 26-jährigen Marinesoldaten von einem Marinestützpunkt im kalifornischen Bezirk Ventura County wird vorgeworfen, seit August 2021 Bestechungsgelder im Austausch für militärische Informationen entgegengenommen zu haben. Ihm drohten im Falle einer Verurteilung bis zu 20 Jahre Gefängnis, teilte das Ministerium mit.

SDA/chk

