Fed fährt Anleihenkäufe zurück – US-Notenbank drosselt milliardenschwere Konjunkturhilfen

Die US-Notenbank fährt ihre Anleihenkäufe zur Stützung der Wirtschaft während der Corona-Pandemie von diesem Monat an zurück. Die Anleihenkäufe im Umfang von derzeit 120 Milliarden Dollar (zirka 110 Milliarden Franken) pro Monat werden monatlich um 15 Milliarden (14 Milliarden Franken) gesenkt, wie die Federal Reserve am Mittwoch nach einer zweitägigen Sitzung ihres Offenmarktausschusses bekanntgab. Die Leitzinsen bleiben derweil unverändert zwischen Null und 0,25 Prozent.

Angesichts der verheerenden wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie hatte die Fed die Leitzinsen im März 2020 auf dieses Niveau abgesenkt. Sie pumpt durch Anleihenkäufe zudem monatlich 120 Milliarden Dollar in die Märkte, um die Wirtschaft zu stützen. Im Zuge der Erholung der US-Wirtschaft wird die Notenbank dieses Programm nun zurückfahren – zumal ein deutlicher Preisanstieg die Befürchtungen vor einer hohen und hartnäckigen Inflation befeuert.

Die Notenbank sprach am Mittwoch von «beachtlichen Preisanstiegen in einigen Sektoren». Sie führte dies aber erneut auf «vorübergehende» Faktoren in Folge der Pandemie zurück. Die Inflation geht unter anderem auf Probleme bei den internationalen Lieferketten zurück.

Wie reagieren die Börsen?

Am Leitzins ändert sich vorerst nichts. Die geldpolitischen Entscheidungen waren an den Finanzmärkten so erwartet worden, die Fed hatte Anleger entsprechend vorbereitet. Notenbankchef Jerome Powell wollte die Beschlüsse am Mittwochabend bei einer Pressekonferenz erläutern.

An den Börsen dürfte vor allem für Spannung sorgen, wie sich die Fed zur anhaltend hohen Inflation positioniert und welche Signale sie zum möglichen Zeitplan und Tempo von Zinsanhebungen sendet.