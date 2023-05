Bekämpfung der Inflation – US-Notenbank erhöht Leitzins um weitere 0,25 Prozent Die Fed hat die zehnte Leitzinserhöhung in Folge seit dem März vergangenen Jahres vollzogen. Der jetzige Entscheid ist auch vor dem Hintergrund der Bankenkrise gefallen. UPDATE FOLGT

Den Leitzins noch einmal erhöht: Fed-Chef Jerome Powell. Foto: Jim Lo Scalzo (Keystone/Archiv)

Die US-Notenbank Fed hat im Kampf gegen die hohe Inflation den Leitzins um weitere 0,25 Prozentpunkte erhöht. Die neue Zinsspanne liegt damit zwischen 5,0 und 5,25 Prozent, wie die Federal Reserve (Fed) am Mittwoch in Washington mitteilte. Es ist die zehnte Leitzinserhöhung in Folge seit dem März vergangenen Jahres.

Die Fed fährt angesichts des starken Anstiegs der Verbraucherpreise in den USA seit mehr als einem Jahr einen harten geldpolitischen Kurs. Die Inflationsrate hatte im vergangenen Sommer ein 40-Jahres-Hoch von 9,1 Prozent erreicht. Inzwischen ist die Teuerungsrate zwar auf fünf Prozent zurückgegangen – sie liegt aber nach wie vor deutlich über dem zwei-Prozent-Ziel der Fed.

Die jetzige Zinsentscheidung der Fed fiel vor dem Hintergrund der Bankenkrise, die zuletzt mit dem Zusammenbruch der kalifornischen First Republic Bank neu entflammt war, einer sich abschwächenden Konjunktur, Rezessionsängsten und Befürchtungen vor einem möglichen Zahlungsausfall der USA.

AFP/fal

Fehler gefunden?Jetzt melden.