Luftangriff in Nordsyrien – US-Streitkräfte töten zwei hochrangige IS-Mitglieder US-Streitkräfte haben im Norden Syriens nach eigenen Angaben bei einem Luftangriff zwei hochrangige Mitglieder der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) getötet.

1 / 1 Gemäss General Michael Kurilla wurden beim Einsatz keine Zivilisten getötet. (Archivbild) imago images/ZUMA Wire

«Dieser Angriff wird die Möglichkeiten des IS schwächen, die Region zu destabilisieren und unsere Streitkräfte und Partner zu attackieren», sagte der Leiter des Zentralkommandos der US-Armee (Centcom), Michael Kurilla, am Donnerstag (Ortszeit). Der US-Armee zufolge wurden keine Zivilisten bei dem Einsatz getötet oder verletzt.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hatten US-Streitkräfte bereits ein weiteres hochrangiges IS-Mitglied bei einem Hubschraubereinsatz im Nordosten Syriens getötet, wie die US-Armee zuvor mitgeteilt hatte.

USA sind Teil der internationalen Koalition zum Kampf gegen den IS

Die USA sind Teil der internationalen Koalition zum Kampf gegen den IS. Im Juli hatte das US-Verteidigungsministeriums die Tötung des ranghöchsten IS-Anführers in Syrien, Maher Al-Agalbei, bei einem Drohnenangriff im Norden des Landes bekanntgegeben. Anfang des Jahres war der oberste IS-Anführer Abu Ibrahim al-Kuraschi bei einem nächtlichen US-Einsatz in Syrien ums Leben gekommen. Nach US-Angaben sprengte er sich selbst in die Luft, um seiner Gefangennahme zu entgehen.

Seit die Dschihadistenmiliz im März 2019 die Herrschaft über das letzte von ihr kontrollierte Gebiet in Syrien verloren hat, verstecken sich die meisten verbliebenen IS-Kämpfer in Unterschlüpfen in der syrischen Wüste. Von dort aus greifen sie immer wieder kurdische Kämpfer sowie Soldaten der syrischen Regierungsarmee an. Auch verüben sie Anschläge im benachbarten Irak.

AFP/sys

Fehler gefunden?Jetzt melden.