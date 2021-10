Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + +

Angespannte Beziehungen – USA und China planen Spitzentreffen in Zürich Bidens Sicherheitsberater Jake Sullivan und der chinesische Spitzendiplomat Yang Jiechi werden sich am Mittwoch treffen. Das teilt das Weisse Haus mit. UPDATE FOLGT

Kommt nach Zürich: Bidens Sicherheitsberater Jake Sullivan. Foto: Susan Walsh (Keystone)

Die USA und China halten am Mittwoch inmitten angespannter Beziehungen ein Spitzentreffen in der Schweiz ab. In Zürich werden sich der Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, und der chinesische Spitzendiplomat Yang Jiechi treffen, wie das Weisse Haus am Dienstag mitteilte.

Die Beratungen dienen demnach einer Fortsetzung des Austausches zwischen beiden Ländern nach einem Telefonat von Biden mit Chinas Staatschef Xi Jinping im September über einen «verantwortungsvollen» Wettbewerb.

Abo US-Strategie gegen Peking Sie ist Joe Bidens Wunderwaffe im Handelskonflikt mit China Kampfjets in Taiwans Luftsicherungsraum China droht Taiwan aus der Luft Ranghohes Treffen in Bern Biden beerdigt US-Freihandelspläne mit der Schweiz Nach dem Treffen in Zürich reist Sullivan nach Brüssel und Paris weiter. Yan ist der höchste Verantwortliche der Kommunistischen Partei Chinas für die Aussenpolitik. Die Beziehungen zwischen den USA und China sind schon seit Jahren höchst angespannt. Die Biden-Regierung sieht das wirtschaftlich und militärisch aufstrebende China als grösste geopolitische Herausforderung an. Die beiden grössten Volkswirtschaften der Welt sind unter anderem in einen Handelsstreit verstrickt. Zuletzt kritisierten die USA zudem mit scharfen Worten das wiederholte Eindringen chinesischer Kampfflugzeuge in den Verteidigungsluftraum von Taiwan.

