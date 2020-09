Atomstreit mit dem Iran – USA verhängen neue Sanktionen gegen Teheran Im Alleingang setzt die Regierung in Washington die Strafmassnahmen gegen den Iran erneut in Kraft. Nach der Atombehörde stehen nun auch andere iranische Institutionen im Fokus der USA.

Wie wird der oberste Führer des Iran reagieren? Ali Khamenei. Foto: Keystone

Im Atomstreit mit dem Iran verhängen die USA weitere Sanktionen gegen das Land. Jetzt stehe das iranische Verteidigungsministerium im Fokus, nachdem sich die USA bislang auf die Atombehörde der Islamischen Republik konzentriert hätten, sagte US-Aussenminister Mike Pompeo am Montag in Washington.

Auch andere Institutionen und Personen seien betroffen, die mit dem Atom-, dem Waffen- und dem Raketen-Programm des Landes in Verbindung stünden. Darunter seien fünf iranische Wissenschaftler.

US-Präsident Donald Trump habe eine neue Verfügung unterzeichnet, auf deren Grundlage Sanktionen gegen Akteure verhängt werden können, die an Waffenverkäufen an den Iran beteiligt seien, erklärte der Nationale Sicherheitsberater Robert O’Brien. Das Vorgehen ist eine Reaktion darauf, dass die USA im UN-Sicherheitsrat mit der Forderung nach einer Verlängerung eines Waffenembargos gegen den Iran gescheitert waren. Das Embargo läuft am 18. Oktober aus.

Die USA hatten 2018 einseitig das internationale Atomabkommen mit dem Iran aufgekündigt, an dem auch Deutschland beteiligt ist. Am Wochenende blieb der Versuch der US-Regierung erfolglos, im UN-Sicherheitsrat neue Sanktionen gegen das Land durchzusetzen.

Pompeo: Auch Deutschland muss Sanktionen umsetzen

Pompeo hat Deutschland, Grossbritannien und Frankreich zur Umsetzung der Strafmassnahmen aufgefordert. «Jeder Mitgliedstaat in den Vereinten Nationen ist dafür verantwortlich, diese Sanktionen durchzusetzen, was sicherlich das Vereinigte Königreich, Frankreich und Deutschland einschliesst», sagte Pompeo am Montag in Washington.

Die nach Ansicht der USA nun wieder in Kraft getretenen internationalen Sanktionen bedeuteten für die Menschen in Europa auch ohne die Hilfe ihrer Regierungen mehr Sicherheit vor dem Iran. Mit Blick auf Berlin, London und Paris fügte Pompeo hinzu: «Ich hoffe, sie werden sich uns anschliessen.» Als Warnung an Akteure in aller Welt sagte Pompeo: «Wenn Sie das Waffenembargo gegen den Iran verletzen, riskieren Sie Sanktionen.»

Mike Pompeo warnt auch Akteure in aller Welt vor einer Verletzung des Embargos. Foto: Patrick Semansky (Keystone)

Im Alleingang und gegen den Widerstand der Europäer hatten die USA am Wochenende erklärt, dass alle UNO-Sanktionen gegen den Iran wieder gültig seien. Sie waren nach dem Abschluss des internationalen Atomabkommens 2015 ausgesetzt worden. Aus diesem Pakt traten die USA unter Trump 2018 allerdings aus – die überwiegende Mehrheit des UNO-Sicherheitsrats samt Deutschland und den übrigen Vetomächten sieht die USA deshalb nicht in der Lage, die Wiedereinsetzung mit dem sogenannten Snapback-Mechanismus allein erzwingen zu können.

Der Snapback (deutsch: Zurückschnappen) ist in der UNO-Resolution festgehalten, die das Atomabkommen in internationales Recht übersetzt. Mit ihm kann ein Mitgliedsstaat iranische Regelverstösse vor dem Sicherheitsrat anprangern und so innerhalb von 30 Tagen die Wiedereinsetzung aller UN-Sanktionen erreichen – ohne, dass andere Mitglieder dies mit einem Veto verhindern könnten.

Reuters