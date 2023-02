Über 1000 Behandlungen pro Tag – USZ-Klinik am Flughafen wächst stark Die Klinik des Universitätsspitals Zürich (USZ) hat eine Schallgrenze durchbrochen. Eröffnet worden war sie im Herbst 2020.

1000 Patientinnen und Patienten pro Tag. Diese Marke hat das ambulante Gesundheitszentrum des Universitätsspitals Zürich (USZ) im Quartier The Circle am Flughafen erreicht. Eröffnet wurde es im Oktober 2020. Anfang Februar wurde die Zahl von 1000 nun geknackt. Gemäss einer Mitteilung des USZ bieten mehr als zwanzig Fachrichtungen Sprechstunden, Behandlungen und ambulante Operationen an.

Ungefähr ein Viertel aller ambulanten Besuche am USZ erfolgt mittlerweile im «USZ Flughafen». Hier finden Sprechstunden samt Diagnostik im Bereich Labormedizin und Radiologie statt, aber auch Bestrahlungen, Dialysen, Endoskopien, Behandlungen in der Tagesklinik sowie ambulante Eingriffe. Das Angebot und die Auslastung konnten seit der Eröffnung stufenweise wie geplant erhöht werden. Anfang Februar 2023 verlegten die Kardiologie, die Nephrologie und die Rheumatologie weitere Sprechstunden ans «USZ Flughafen».

red

