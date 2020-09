Fünf Kandidierende im Rennen – Vakante Sitze in der Schulpflege führen in Rafz zur Kampfwahl In der Schulpflege von Rafz gilt es zwei Sitze sowie das Präsidium neu zu vergeben. Vier Männer und eine Frau buhlen um die Gunst der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger. Der ZU präsentiert die ausführliche Übersicht. Manuel Navarro

Die Schule ist in Rafz in den kommenden Jahren prägendes Thema. Die Ersatzwahlen für die Schulpflegen versprechen daher spannend zu werden. Foto: Francisco Carrascosa

Der 27. September hat es dieses Jahr aus politischer Sicht in Rafz in sich. Die Stimmberechtigten des Dorfes sollen nicht nur zu zahlreichen Vorlagen ihre Meinung kundtun, sondern auch zwei Vakanzen in der Schulpflege beheben sowie eine Nachfolge für das Schulpflegepräsidium bestimmen.