Neue Bankfiliale – Valiant öffnet neue Bankfiliale in Bülach Die Valiant-Bank expandiert in den Kanton Zürich. Am 1. November eröffnet in Bülach der erste Standort im Zürcher Unterland. Astrit Abazi

Der Bülacher Konditormeister Mischa Klaus (links) lässt sich von Réne Häderli das Leistungsangebot in der neuen Valiant-Filiale demonstrieren. Foto: Balz Murer (mu)

Sieht so die Bankfiliale von morgen aus? Wer am 1. November den neuen Valiant-Standort in Bülach betritt, wird von einer leeren Empfangstheke begrüsst. Per Knopfdruck kann man sich anmelden und landet in einer Warteschlange für die persönliche Beratung. Anders als in herkömmlichen Banken erfolgt diese aber digital und per Videotelefonie.

Auf dem grossen Bildschirm im Eingangsbereich erscheint eine Bankangestellte, die beispielsweise in Bern oder Winterthur sitzt und mit den Kundinnen und Kunden die nächsten Schritte bespricht: Kann das Bankgeschäft ganz einfach am Geldautomaten abgewickelt werden? Brauchen Sie eine private Videoberatung in separaten Räumlichkeiten? Oder doch lieber einen persönlichen Termin mit einer Person vor Ort? Die Berner Bank will mit ihrem Angebot die Brücke zwischen Digitalisierung und traditioneller Kundenberatung schlagen.