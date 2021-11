Strafanzeige geplant – Vandalen reissen Jungbäume aus Unbekannte haben auf der Allmend am Montag frisch gepflanzte Bäume beschädigt. Grün Stadt Zürich will Strafanzeige erstatten. Lisa Aeschlimann

Die junge Birke wurde samt Wurzeln ausgerissen. Foto: Stadtpolizei Zürich

Wer macht so etwas? Und warum? Wie die Stadtpolizei auf Twitter schreibt, sind in der Zürcher Allmend hinter dem Sihlcity mehrere Jungbäume beschädigt oder ausgerissen worden. «Traurige Bilder» seien das, heisst es im Post. Auf den beiden Bildern sind zwei junge Birken zu sehen, eine wurde am Stamm beschädigt, die andere gleich ganz ausgerissen. Sie sind erst vor Kurzem überhaupt gepflanzt worden.

Wer das zu verantworten hat, ist unklar. Kolleginnen und Kollegin von Grün Stadt Zürich hätten die Bäume am Montag entdeckt. Man erstatte in jedem Fall Strafanzeige.

Erst Anfang November rissen Unbekannte auf einer Lichtung im Winterthurer Eschenbergwald 40 frisch gepflanzte Bäume aus. Und letztes Jahr kam es im Rieterpark im Enge-Quartier zu einem ähnlichen Vandalenakt «der übelsten Art»: Unbekannte hatten eine 150-jährige Linde angesägt. Fast zehn Zentimeter tief war die Kerbe.

Tiefe Furche im 150-jährigen Baum: Ob die Linde sich erholen wird, ist unklar. Foto: Urs Jaudas

Eine Sprecherin von Grün Stadt Zürich sagte damals, einen solchen Angriff auf einen historischen Baum habe man in den letzten Jahren nicht erlebt. «Wir sind äusserst schockiert und traurig und hoffen, dass die Polizei herausfindet, wer für die Tat verantwortlich ist.»

Polizei ermittelte wegen Sachbeschädigung

Die Stadtpolizei ermittelte wegen Sachbeschädigung, und zwar um «keine geringfügige». Der Baum sei nicht mit einer Motorsäge beschädigt worden, die Schlagspuren würden vielmehr auf Werkzeuge wie Machete oder Beil hinweisen. Für ein Vergehen dieser Schwere drohe eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren.

Lisa Aeschlimann ist Redaktorin im Ressort Zürich. Sie schreibt schwerpunktmässig über Sicherheitspolitik, Kriminalität, Polizei und Justiz. Mehr Infos @lisaaeschlimann

