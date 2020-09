Gezielt Fahrzeuge zerstört – Vandalen verängstigen Spitex-Mitarbeitende in Bülach In der Nacht auf Freitag wurden drei Fahrzeuge der Spitex Bülach demoliert. Insgesamt kam es bei der Spitex damit auf sieben Fälle von Vandalismus in knapp zwei Wochen. Die Mitarbeitenden sind beunruhigt. Manuel Navarro

Die Heckscheibe der Fahrzeuge wurde komplett zerstört. Foto: pd

Die Fälle wiederholen sich. Erstmals passierte es in der Nacht auf Montag vor einer Woche. Bei der Spitex in Bülach an der Feldstrasse wurden zwei Firmenfahrzeuge beschädigt. Dabei wurden unter anderem die Scheiben eingeschlagen. Der Schaden war so gross, dass das Pflegepersonal die Autos am Morgen nicht nutzen konnte, um zu den Kunden zu gelangen. Der Fall war ärgerlich und kostspielig, aber schien im ersten Moment nicht mehr als ein willkürlicher Vandalenakt zu sein.

Inzwischen ist klar: Die Täter haben die Autos kaum zufällig ausgewählt. Denn inzwischen wurden auch in weiteren Nächten wiederholt ausschliesslich Fahrzeuge der Spitex demoliert, die nach der letzten Schicht des Abends auf dem Parkplatz abgestellt worden waren. Selbst ein Mietwagen, der nur mittels eines Magnets mit dem Schriftzug der Spitex versehen war, wurde beschädigt. Insgesamt musste die Spitex derzeit bereits sieben Fahrzeuge in die Reparatur bringen. Zuletzt waren in der Nacht auf den vergangen Freitag bei drei Autos die Heckscheiben komplett zerstört worden. Kostenpunkt: je mindestens 800 Franken.

Schaden in der Höhe von 15’000 Franken

«Inzwischen beläuft sich der Schaden auf insgesamt rund 15’000 Franken», sagt Mirko Theel, der Leiter der Spitex der Stiftung Alterszentrum Region Bülach. Doch Theel bereiten weniger die Kosten Bauchschmerzen. «Das Geld ist das eine», erklärt er. «Schlimmer ist aber, was diese Aktionen bei unseren Mitarbeitenden auslösen.» Viele seien inzwischen verängstigt. «Jetzt wird es kriminell», habe eine der Mitarbeiterinnen nach der jüngsten Zerstörungsaktion zu ihm gesagt. «Sie müssen sich vorstellen: Die meisten unserer Mitarbeitenden sind zierliche Frauen. Und der Parkplatz liegt hinter dem Gebäude und ist umzäunt, man ist dort also in einer Art Sackgasse, wenn man aussteigt.» Die Mitarbeitenden würden sich inzwischen fragen, was sie am Abend erwartet, wenn sie die Autos abgeben wollen. Oder was sie am frühen Morgen, wenn es noch dunkel ist, antreffen, wenn sie die Fahrzeuge benutzen wollen, um zu den Kunden zu gelangen. Warum ausgerechnet Fahrzeuge der Spitex zerstört wurden, kann sich Theel nicht erklären.

Die Kantonspolizei wurde von der Spitex informiert und hat den Fall aufgenommen. Wer für die Tat verantwortlich ist, ist allerdings noch nicht klar. Immerhin: Zu Verzögerungen in der Pflege der auf die Spitex angewiesenen Personen ist es derzeit noch nicht gekommen. Die Mitarbeitenden hatten an den jeweiligen Tagen ihre Schichten mit ihren Privatautos absolvieren können.