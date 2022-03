Sachbeschädigung in Rümlang – Vandalen verwüsten Wahlplakate Unbekannte haben beim Bahnhof und bei der Gemeindeverwaltung diverse Wahlplakate mutwillig zerstört. Renato Cecchet

Wahlplakate in Rümlang weisen Löcher oder Abrissstellen auf. Fotos: PD

Im Moment säumen politische Plakate Strassen und Plätze. Am 27. März finden die Erneuerungswahlen in den Gemeinden statt. Auch in Rümlang machen Parteien für ihre Kandidierenden Werbung. Beim Bahnhof gibt es eine öffentliche Plakatierungsstelle und auch eine auf der Thyssenwiese beim Gemeindehaus.