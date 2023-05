Mittelalterspektakel Hüntwangen – Vandalen zerstören mehrere Werbebanner Unbekannte haben Anfang Woche die Werbeanhänger für das Mittelalterspektakel in Hüntwangen beschädigt. Die Organisatoren haben ein Kopfgeld ausgesetzt. Andrea Claudia Meili

Der Sachschaden an den Plakaten und Anhägern dürfte mehrere Tausend Franken betragen. Foto: ZVG

«Da haben Berserker gewütet wie auf einem Schlachtfeld im Mittelalter»: Mit diesen Worten beschreibt der Verein Turnei.ch die Beschädigungen an Werbeanhängern für das Mittelalterspektakel im Amphitheater Hüntwangen in einer Mitteilung. Offenbar haben Vandalen in der Nacht auf Dienstag unter anderem Werbebanner zerschnitten, Pneus von Anhängern zerstochen und Nummernschilder gestohlen.