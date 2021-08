Mehrere Tausend Franken Schaden – Vandalismus in Winkel: Täterschaft bleibt unbekannt Die Gemeinde Winkel wurde jüngst von Zerstörungswilligen heimgesucht. Sie richteten beträchtlichen Sachschaden an. Daniela Schenker

Die Täterschaft liess Ihre Zerstörungswut auch an einer Ladesäule aus. Bild: zvg

Die Meldung in der August-Ausgabe der Winkler «Dorfziitg» lässt aufhorchen. Unter dem Titel «Empfehlungen für den Umgang mit Vandalenakten» rät die Gemeinde jenen Personen, die in der Gemeinde Vorfälle von Vandalismus beobachten, ruhig zu bleiben und über die Notrufnummer 117 die Polizei zu verständigen. So könnten Augenzeugen der Polizei wertvolle Hinweise für die Identifizierung der verantwortlichen Personen liefern.

Gemeinde und Private betroffen

Die Meldung hatte einen konkreten Hintergrund. Im sonst so beschaulichen Winkel hatte eine unbekannte Täterschaft in den Wochen zuvor mutwillig mehrere Sachbeschädigen begangen. Die Bilanz: zerstochene Autopneus, zerschlagene Lampen sowie Verkehrsspiegel, eine beschädigte E-Ladesäule und ein gefluteter Liftschacht. «Die Hauptvorfälle ereigneten sich in den Nachtstunden zwischen dem 29. und 30. Juni», sagt Gemeindeschreiber Daniel Lehmann. «Beschädigt wurde sowohl öffentliches als auch privates Eigentum.» Insgesamt belaufe sich die Schadenssumme auf mehrere Tausend Franken. «Dies stellt jedoch eine vorläufige Schätzung dar.»