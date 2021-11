Verhandlung am Bezirksgericht Winterthur – Vater soll seine Tochter 140-mal vergewaltigt haben Ein in Winterthur wohnhafter Serbe soll seine Tochter entjungfert und noch viele weitere Male vergewaltigt haben. Die Staatsanwaltschaft fordert 8 Jahre Haft sowie 15 Jahre Landesverweis. Andrea Thurnherr

Das Bezirksgericht Winterthur musste am Mittwoch darüber urteilen, ob ein Vater seine Tochter mehrfach vergewaltigt hat oder nicht. Foto: Michael Scherrer

Ein in Winterthur wohnhafter Serbe soll im März 2018 seine damals 16-jährige Tochter in den Ferien in Serbien brutal entjungfert und weitere Male vergewaltigt haben. Auch zu Hause in Winterthur sollen weitere Übergriffe stattgefunden haben. Laut Anklage hat er sich im Folgejahr bis zu 140 weitere Male an seiner Tochter vergangen – im Schnitt dreimal pro Woche.

Für diese und weitere Vorwürfe – darunter Drohungen, Körperverletzung und Kokainkonsum – musste sich der heute 41-Jährige am Bezirksgericht Winterthur verantworten. Die Staatsanwaltschaft fordert eine Haftstrafe von 8 Jahren sowie 15 Jahre Landesverweis für den Serben.