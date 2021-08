US-Medien veröffentlichen Gerichtsdokument – Vater von Britney Spears will Vormundschaft abgeben Jamie Spears möchte laut US-Medien als Vormundschaft seiner Tochter abtreten. Als Grund für die Entscheidung gibt er den «öffentlichen Streit» mit dem Popstar an.

Britney Spears bei einer Filmpremiere in Los Angeles im Jahr 2019. Die Sängerin tritt seit längerem nicht mehr öffentlich auf. Foto: Getty Images

Jamie Spears, der Vater von Popsängerin Britney Spears (39), will als Vormund zurücktreten, wie US-Medien unter Berufung auf Gerichtsunterlagen berichteten. Demnach soll er am Donnerstag beim zuständigen Gericht in Los Angeles eine Rücktrittserklärung eingereicht haben. Der Anwalt von Jamie Spears gab den «öffentlichen Streit» mit seiner Tochter als einen Grund für diese Entscheidung an.

Unterstützung vor dem Gericht für Britney Spears. (14. Juli 2021) Foto: Chris Pizzello (AP/Keystone)

Der Anwalt von Britney Spears, Mathew Rosengart, wertete dies als grossen Sieg für seine Mandantin. Jamie Spears solle sofort abtreten, sagte er in einer Mitteilung, die vom Branchenblatt «Variety» veröffentlicht wurde. Rosengart hatte im Juli vor Gericht die Ablösung ihres Vaters als Vormund der berühmten Tochter beantragt. Er hielt Jamie Spears am Donnerstag laut Mitteilung «beschämende und verwerfliche Angriffe» auf Britney vor. Sie wollten weiterhin prüfen, ob sich der Vater als Vormund in den vergangen Jahren unrechtmässig am Vermögen seiner Tochter bereichert habe, stellte Rosengart in Aussicht.

Abo Gerichtsstreit mit dem Vater Britney Spears erkämpft sich ein Stück Freiheit Abo Britney Spears vor Gericht «Es war wie Sexhandel» Abo Entmündigter Popstar Britney Spears soll endlich frei sein Die Anwälte von Jamie Spears betonten dagegen, dass der Vater im besten Interesse der Tochter agiert habe. Es gäbe keine eigentlichen Gründe, Jamie Spears aus seinem Amt zu entfernen, zitierte «TMZ.com» aus den Gerichtsunterlagen. Er sei aber zur Zielscheibe «ungerechtfertigter» Angriffe geworden und wolle einen öffentlichen Kampf mit seiner Tochter um die Vormundschaft vermeiden. Britney erhob schwere Vorwürfe Die Sängerin steht seit 2008 unter der Vormundschaft ihres Vaters, nachdem sie wegen privater und beruflicher Probleme psychisch zusammengebrochen war. Zunächst verwaltete Jamie Spears das Vermögen und private Anliegen seiner Tochter. 2019 trat er kürzer, blieb aber für die Finanzen zuständig. Um die persönlichen Belange der Sängerin, darunter medizinische Anliegen, kümmert sich als Mit-Vormund Jodi Montgomery.

Britney Spears darf seit Mitte Juli ihren eigenen Anwalt bestimmen: Mathew Rosengart, der die Popsängerin neu vertritt, vor dem Gericht in Los Angeles. (14. Juli 2021) Foto: Chris Pizzello (AP/Keystone)

Bei zwei Gerichtsanhörungen im Juni und Juli hatte die Sängerin in emotionalen Ansprachen ihren Vater heftig angegriffen und Vorwürfe gegen ihre Familie, Betreuer und Anwälte erhoben. Sie fühle sich von ihrer Familie und von Managern ausgenutzt. Sie werde von allen kontrolliert und könne selbst nicht über ihr Leben bestimmen, erklärte die Sängerin von Hits wie «Oops!...I Did It Again» oder «Baby One More Time». Sie sei bedroht worden und habe grosse Angst vor ihrem Vater. Stellenweise brach der Popstar dabei in Schluchzen aus.

Mitte Juli hatte das Gericht der 39-Jährigen erlaubt, ihren eigenen Anwalt zu bestimmen. Rosengart beantragte umgehend die Ablösung des Vaters als Vormund. Laut Petition soll Spears durch einen vorläufigen Vormund – den zertifizierten Rechnungsprüfer Jason Rubin – ersetzt werden. Die nächste Anhörung in dem Gerichtsstreit ist für Ende September angesetzt.

Britneys Vater Jamie Spears 2012 vor einem Gericht in Los Angeles. (Archivbild) Foto: Nick Ut (AP/Keystone)

SDA/sep

