Volleyball: Nationalliga B – VBC Züri Unterland schafft Wende zur siegreichen Premiere Zum Auftakt in der Nationalliga B der Männer setzt sich das Heimteam in einer sehenswerten Partie gegen Servette Star-Onex 3:2 durch. Peter Weiss

Züri Unterlands Joel Walser (von links) spediert mit Gefühl und gutem Auge einmal mehr einen Angriffs-Ball am starken Onex-Block mit Schweizer Meister Rui Botas dos Santos und Ludovic Chabot vorbei. Foto: Leo Wyden

Am Ende einer packenden Volleyball-Partie mit vielen langen, umkämpften Ballwechseln, spektakulären Auf- und Angriffsschlägen, aber auch mit Höhen und Tiefen in ihrem Spiel durften sich Züri Unterlands Volleyballer von den rund 100 Fans in der Klotener Ruebisbach-Halle doch noch als Sieger feiern lassen. Mit 15:11 gewannen sie den entscheidenden fünften Satz und holten sie sich zwei Punkte – auch wenn nach den ersten beiden verlorenen Sätzen wenig darauf hingedeutet hatte.

Denn nachdem der ausgeglichene Startsatz mit 26:24 knapp an die Gäste aus der Genfer Vorstadt gegangen war, nehm der Servette-Star-Express so richtig Fahrt auf. Passeur Robin Rey, der gemeinsam mit Mittelblocker Rui Botas dos Santos erst im Frühjahr mit Chênois Genf den Schweizer Meistertitel gewonnen hatte, setzte die Unterländer nicht nur mit seinen klugen Pässen, sondern auch mit seinen enorm wuchtigen Sprungaufschlägen gehörig unter Druck. Ein ums andere Mal flogen deren Annahme-Bälle nach Reys Services an die Ruebisbach-Hallendecke.