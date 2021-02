Öffentlicher Verkehr – VBG ist noch pünktlicher unterwegs als im Vorjahr Verändertes Mobilitätsverhalten sowie die unverändert weitergeführten Anstrengungen zur Optimierung des Betriebs hatten positive Auswirkungen: Der Pünktlichkeitswert steigt im Jahr 2020 auf 92,7 Prozent.

Die Verkehrsbetriebe Glattal AG vermelden in Sachen Pünktlichkeit ihrer Verkehrsmittel einen erneuten Anstieg. Foto: Nicola Pitaro

In den vergangenen Jahren steigerte die Verkehrsbetriebe Glattal AG (VBG) ihre Pünktlichkeitswerte kontinuierlich auf ein sehr hohes Niveau. Das schreibt die VBG in einer Medienmitteilung. 2020 hätten 92,7 Prozent aller Fahrzeuge der VBG ihr Ziel pünktlich erreicht.

Seit Messbeginn 2012 konnten in der Region Furttal die Pünktlichkeitswerte (Jahresdurchschnitt) insgesamt um 19 Prozent erhöht werden. In der urbanen Region Glattal/Flughafen konnte die Pünktlichkeit im gleichen Messzeitraum um 13,2 Prozent ausgebaut werden, während sie in der Region Effretikon seit 2012 um 28,2 und in Volketswil um 13,6 Prozent anstieg. Die VBG sei im schweizweiten Vergleich eines der pünktlichsten Transportunternehmen, heisst es weiter.

Corona als positiver Faktor

Einige Faktoren seien von aussen so gegeben, dass die VBG diese nicht beeinflussen könne. Dazu gehörten neben der Witterung Verkehrsüberlastungen, Staus infolge von Unfällen und Baustellen sowie der Billettverkauf in den Fahrzeugen. Aufgrund der Situation durch Covid-19 und des damit verbundenen Mobilitätsrückgangs wirkten sich die nachfolgenden Faktoren zugunsten höherer Pünktlichkeit aus: weniger Staustunden, schnellerer Fahrgastwechsel und während mehrerer Monate keine Zeitverluste mehr infolge des Billettverkaufs in den Bussen.

red