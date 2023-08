VBS-Chefin erteilt Auftrag – Amherd lässt Kauf der Leopard-1-Panzer der Ruag untersuchen Wegen Unstimmigkeiten im Zusammenhang mit dem Panzerkauf aus dem Jahre 2016 hat VBS-Chefin Viola Amherd eine externe Untersuchung eingeleitet. UPDATE FOLGT

Sicht auf den Hauptsitz von Ruag in Bern. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Der Kauf von 96 in Italien eingelagerten Leopard-1-Kampfpanzern durch die Ruag MRO wird extern untersucht. Verteidigungsministerin Viola Amherd hat den Auftrag dazu erteilt. Das teilte das Verteidigungsdepartement (VBS) am Montag mit.

Untersucht werden sollen zum einen die Umstände, unter denen die Ruag die 96 Panzer 2016 erworben hatte. Gemäss der Ruag MRO seien sie als Handelsware und als Ersatzteilspender gekauft worden, heisst es in der Mitteilung.

Abklären lassen will Amherd aber auch die Unterzeichnung eines Kaufvertrages für die Panzer mit dem deutschen Rüstungskonzern Rheinmetall, Mit-Produzent des Leopard 1, am vergangenen 13. Februar. Rheinmetall habe damals offen gelegt, dass die Panzer nach der Instandstellung in die Ukraine geliefert werden sollen.

Bundesrat erteilte keine Zustimmung

Bei der Vertragsunterzeichnung legte Ruag offen, dass die Lieferung die Zustimmung des Bundes benötige. Diese Zustimmung gab der Bundesrat Ende Juni nicht. Die Ruag akzeptierte diesen Entscheid nach eigenen Angaben.

Um den hier geht es: Ein Kampfpanzer des Typs Leopard 1. Foto: Daniel Reinhardt (Keystone)

An einer ausserordentlichen Verwaltungsratssitzung der Ruag MRO am Sonntag seien im Zusammenhang mit dem Panzerkauf weitere Unstimmigkeiten festgestellt worden, schrieb das VBS nun zum Auftrag von Amherd. Die Departementschefin sei darüber vom Verwaltungsratspräsidenten informiert worden.

Aufgrund der neuesten Erkenntnisse stellten sich unter anderem Fragen zur Zusammenarbeit von Ruag MRO mit dem Bund als deren Eigner. Die Untersuchung soll zeigen, ob es in diesem Punkt Anpassungen braucht. Geprüft wird zudem, wie der Verwaltungsrat seine Aufsichtspflicht gegenüber der Geschäftsleitung ausübt.

Offenbar sollen, gemäss einer Mitteilung der Ruag MRO, 25 Kampfpanzer Leopard 1, bereits vor den Verhandlungen mit Rheinmetall an ein anderes deutsches Unternehmen verkauft worden sein. Ruag schreibt dazu lediglich, es bestünde ein «potenzieller Eigentumsanspruch eines deutschen Unternehmens an 25 Kampfpanzern». Abklärungen dieser Redaktion ergaben, dass es sich dabei um eine Logistiktochter­gesellschaft (GLS) des deutschen Panzerherstellers Krauss Maffei handelt - der Produzent der Leo-Panzer.

Ruag schreibt weiter, die genaue Sachlage werde derzeit juristisch geprüft. Bereits jetzt könne aber festgehalten werden, dass dieser potenzielle Eigentumsanspruch nicht im Widerspruch zu den Vertragsverhandlungen mit Rheinmetall stehe. Ruag habe Rheinmetall von Beginn weg transparent darüber informiert, dass das Eigentumsverhältnis von 25 Kampfpanzern noch nicht abschliessend geklärt sei. «Ebenfalls klar ist», so die Ruag, dass die Kampfpanzer gemäss der aktuellen Rechtslage nicht in die Ukraine geliefert werden dürften.

SDA/beg

Fehler gefunden?Jetzt melden.