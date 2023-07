Spezielle Tipps fürs Züri Fäscht – Vegane Snacks aus Zürcher Produkten, Day-Partys und ein alternatives Festival Bei 150 Festwirtschaften, 300 Marktständen, 70 Bahnen und 50 Bühnen ist es nicht einfach, sich zu orientieren. Wir haben das Programm ganz genau angeschaut und Perlen herausgepickt. Claudia Schmid

Die totale Übersicht über das Züri-Fäscht findet m an auch auf de r Chilbi nicht.

Foto: Urs Jaudas

Das Riesenrad steht, die Notausgänge sind signalisiert, die Züri Leu-Fahnen sind gehisst – das Züri-Fäscht steht vor der Tür. Am Freitag um 17 Uhr geht es los. Doch wohin soll man gehen, und welche Orte und Events lohnen sich? Das Feuerwerk ist ja kein Geheimtipp, und das Programm auf der Website des Züri-Fäscht ist trotz praktischer Karte für die erste Übersicht erschlagend. So gibt es mit dem Afro Jam (bei der Landiwiese), dem Technofestival Mythen (neben dem Strandbad Mythenquai) und dem Latinoevent Caliente mehrere Festivals. Dazu kommen Familienangebote und ein Sportprogramm vom SUP-Rennen bis zum Kanu-Polo-Turnier. Wir haben aus dem riesigen Programm Entdeckungen herausgepickt, die besonders charmant oder innovativ sind.

Helmhuus Garte

Pflanzenbasierte Paella mit Hülsenfrüchten: Gekocht wird sie unter anderem von Noah Rechsteiner. Foto: PD

Burger, Pizza, Churros, Caipirinha, Fleischspiesse – das Gastroangebot am Züri-Fäscht ist nicht gerade für seine Innovation und Nachhaltigkeit bekannt und wird teilweise von Grosskonzernen dominiert. Das neue Huus-Garte-Kollektiv, gegründet von lokal verankerten Zürcher Lebensmittelbetrieben, will das ändern. Im Helmhuus-Garte (Limmatquai 31) gibt es während des ganzen Züri Fäscht (am Fr/Sa bis 5 Uhr morgens) pflanzenbasierte Gerichte, handgemachte Backwaren und Cocktails. Zum Angebot gehört ein Shawarma (gefülltes Fladenbrot) mit fermentierten Pilzen, ein Blumenkohl-Taco, eine Gemüse-Paella oder Züri-Fries mit Kartoffeln aus der Region.

Hinter dem Projekt im Helmhaus stehen unter anderem der Vegan-Koch Noah Rechsteiner, Macherinnen und Macher des Restaurants Rank im Niederdorf sowie Patrick Marxer. Marxer ist Gründer von Das Pure, einer Manufaktur für ökologische Delikatessen im Zürcher Oberland. Der Helmhuus-Garte will nicht nur kulinarische Abwechslung bieten, sondern ist auch eine Ruhe-Oase. So findet man dort auch keine dröhnenden Lautsprecher, sondern eine beruhigende Soundinstallation des Zürcher Klangkünstlers Philipp Schlotter.

Zip-Line

Einmal über die Limmat sausen: Das geht am Züri-Fäscht.

Foto: Urs Jaudas

Wakeboard- und Highline-Shows, Sprünge ins Wasser mit dem Trampolin, SUP-Rennen, Kanu-Polo-Turnier: Das Züri-Fäscht ist ein Tummelplatz für auffallend viele (Freizeit-)Sport-Aktivitäten. Unser Favorit: die Zip-Line. Sie ermöglicht einen Flug vom Lindenhof ans Limmatquai. Das Ticket dafür muss man sich beim Lindenhof holen. Die Zip-Line ist am Freitag von 17 bis 22 Uhr, am Samstag von 10 bis 23 Uhr und am Sonntag von 10 bis 21 Uhr in Betrieb.

Fäschtwälle

Irgendwann wird man das Getümmel des Züri-Fäscht wohl satthaben: der perfekte Moment für ein bisschen Fahrtwind und Sightseeing auf dem Wasser. Dafür eignet sich die Fäschtwälle, der Schiffskurs, der zwischen der Saffainsel und dem Zürichhorn auf dem gegenüberliegenden Ufer verkehrt. Der Schiffskurs ist auch deshalb praktisch, weil man so das ganze Seebecken umgehen kann. Die Fäschtwälle verkehrt am Freitag ab 18 Uhr, am Samstag und Sonntag ab 14 Uhr. Profis buchen Erlebnisschiffe inklusive Dinner und Sicht aufs Feuerwerk.

Platz für mehr

An der Schipfe (direkt unter dem Lindenhof) findet von Freitag bis Sonntag ein alternatives Festival statt, das den Austausch, die Vielfalt und die Kunst am Züri-Fäscht fördern will. Es gibt Gigs von Bands oder Solosängerinnen wie Tiffany Limacher alias To Athena, eine Tombola, Talks zum Thema Heimat, ein Pub-Quiz sowie die Kinderdisco «Biggie for the Smalls» inklusive Zuckerwatte am Sonntag. Das gesamte Programm gibt es auf Instagram.

Volkstänze aus aller Welt

Tänze aus verschiedenen Ländern gibt es auf dem Lindenhof. Foto: PD

Der Lindenhof steht am Züri-Fäscht im Zeichen der volkstümlichen Kultur. Am internationalen Volkstanztreffen werden Tänze aus aller Welt gezeigt. Am Freitag um 18.15 Uhr gibt es Volkstänze aus Griechenland, Japan, Mexiko, Polen und dem Orient; beim anschliessenden offenen Tanzen können alle mitmachen. Am Samstag ab 11 Uhr zeigen unter anderem Albanerinnen, Bulgaren, Schweizerinnen, Ungarinnen und Türken, welche Tanzschritte sie draufhaben. Auch am Samstag und Sonntag wird getanzt. Erstmals mit dabei ist die ukrainische Volkstanzgruppe Golubka. Aufführungsdaten: Freitag von 19.15 bis 19.30 Uhr sowie am Sonntag von 13.20 bis 13.35 und 16.35 bis 16.50 Uhr.



Samigo Amusement

Diese Terrasse wird an diesem Wochenende pumpenvoll sein: Samigo-Rooftop. Foto: PD

Dass die Pressekonferenz des Züri-Fäscht auf der Terrasse des Restaurants und Clubs Samigo Amusement (Mythenquai 59) stattgefunden hat, ist kein Zufall: Die Lage mit Sicht über das ganze Seebecken ist grossartig und wird auch fürs Feuerwerk perfekt sein. Hier finden während des ganzen Züri-Fäscht (Rooftop-)Partys statt. Am Samstag und Sonntag starten diese bereits am Nachmittag. Stilmässig wird von Hip-Hop über Dancehall bis hin zu House oder R’n’B alles geboten, was gute Stimmung macht. Empfehlenswert ist die Day-Party «Sundayzh» mit den DJs K-Rim, Ker und Pfund. Davor kann man sich einen Brunch gönnen: Das Sonntagsfrühstück im Samigo mit Avocado-Toast und Mini-Burgern gehört zu den besten der Stadt.



Grossmünster: Lichtprojektion und Naturklang-Party

Lichtkünstler Gerry Hofstetter beleuchtet in Zürich regelmässig Bauwerke. Auch am diesjährigen Züri-Fäscht.

Foto: Urs Jaudas

Es muss nicht unbedingt eine Drohnenshow oder ein Feuerwerk sein: Am Grossmünster gibt es eine Lichtprojektion, bei der die Fassade des Wahrzeichens von Zürich in einem neuen Licht erscheint. Gerry Hofstetter, der bekannteste Lichtkünstler der Schweiz, hüllt das Gebäude mit seinen Visualisierungen in ein buntes Gewand. Termine: Freitag 21.50–22.20 Uhr/23.05–2.00 Uhr, Sa. 23.05–2.00 Uhr, So 22.20–23.30 Uhr. Gleich im Anschluss steigt auf der Bühne neben dem Grossmünster das dreitägige The-Church-Festival. Organisiert vom Partylabel Naturklang, läuft hier elektronische Musik. Eine weitere Naturklang-Party steigt während des Züri-Fäscht am Zürihorn.

Lassie-Hundeshow

Für Familien hält das Züri-Fäscht viele Optionen bereit. Wir haben sie für unser Familien-Spezial zusammengetragen. Nach Redaktionsschluss dieses Artikels erreichte uns noch ein heisser Tipp: Auf der Rentenwiese (General-Guisan-Quai 37) findet eine Hundeshow mit Star Falco statt. Der Collie hat die RTL-Show «Supertalent» gewonnen und zeigt auf der Rentenwiese, was er draufhat (jeweils am Sa und So um 14, 16 und 18 Uhr.) Anlass ist der neue Lassie-Film, der im Kino-Familienland auf der Rentenwiese beworben wird. Im Kino-Familienland gibt es zudem ein Kinderkino, eine Mal- und Bastelecke, Glaces, Selfie-Points, Kamelreiten, Hüpfburgen, Bällebad, Kinderdisco ab 17 Uhr und Sitzzonen.

Tagi-Stand

Was die Vielfalt des Programms angeht, ist der Stand des «Tages-Anzeigers» einzigartig: Hier gibt es nicht nur Live-Podcasts, Gespräche mit Gästen wie Politikerin Jacqueline Badran, sondern auch DJs, ein Fotostudio sowie am Sonntag ein ganzes Familienprogramm. Am Freitag um 17 Uhr gehts los. Die Drinks an der Bar werden vom Team des Tagi ausgeschenkt. Erstmals in der Geschichte der Zeitung nimmt die Redaktion am Züri-Fäscht teil. Kommen Sie vorbei!

Claudia Schmid ist Teamleiterin Stadtleben beim «Tages-Anzeiger» im Zürich-Ressort. Davor war sie Restaurantkritikerin und Redaktorin beim «Züritipp». Ihre Schwerpunkte sind Gastronomie, Stadtphänomene und Tourismus. Mehr Infos

