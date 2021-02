Jahresblatt Wehntal zum Thema «Lebensmittel» – Vegetarische Ernährung ist keine Erfindung der Neuzeit Eine naturnahe Lebensweise mit Biogarten und vegetarischer Ernährung gab es im Wehntal bereits in den 1950er-Jahren. Die treibende Kraft dahinter war Karl Iten. Barbara Gasser

In der vegetarischen Ernährung spielt Soja eine wichtige Rolle. Im Wehntal wurden Sojabohnen schon vor Jahrzehnten angepflanzt. Foto: Florian Cella

Eine naturnahe Lebensweise war für den Niederweninger Karl Iten sehr wichtig. Er lebte von 1923 bis 2016 und hatte bereits vor mehreren Jahrzehnten einen Biogarten angelegt. Er setzte auf vegetarische Ernährung ohne Milchprodukte, Alkohol und Tabak. Seine Geschichte ist im aktuellen Wehntaler Jahresblatt nachzulesen, das dem Thema «Lebensmittel» gewidmet ist. Iten pflanzte auch Sojabohnen an in seinem Garten und verarbeitete sie selber zu verschiedenen Produkten. Tochter Angelika erhielt als erstes Kind in der Schweiz statt der üblichen Kuhmilch Sojamilch zu trinken.