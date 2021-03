Ohne Helm unterwegs – Velofahrer in Oberglatt mittelschwer verletzt Bei einem Selbstunfall hat sich in am Dienstagnachmittag in Oberglatt der Lenker eines Fahrrades mittelschwere Kopfverletzungen zugezogen.

Die Polizei untersucht derzeit, wie es zum Unfall gekommen ist. KEYSTONE

Um etwa 16 Uhr fuhr am Dienstag ein 67-jähriger Mann mit seinem Fahrrad auf dem Radweg entlang der Kaiserstuhlstrasse Richtung Rümlang. Aus derzeit nicht bekannten Gründen stürzte der Rennradfahrer, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt. Der Mann trug keinen Helm und zog sich mittelschwere Kopfverletzungen zu. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der Verletzte mit einem Rettungswagen in ein Spital gefahren. Der genaue Unfallhergang wird durch die Kantonspolizei Zürich, in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland, abgeklärt.

mcp