Tram kollidiert in Zürich mit Velo – Velofahrer muss nach Unfall ins Spital Ein 23-jähriger Velofahrer ist am Donnerstagmittag auf der Pfingstweidstrasse mit einem 4er-Tram kollidiert. Er wurde mit Verletzungen ins Spital gebracht.

Ein Tram der Linie 4 in Zürich – der Unfall mit dem Velofahrer ereignete sich im Kreis 5. Symbolfoto: Archiv TA

Am Donnerstag hat ein Verkehrsunfall im Zürcher Kreis 5 einen Verletzten gefordert. Wie die Stadtpolizei Zürich mitteilt, fuhr ein Tram 2000 der Linie 4 kurz nach 13 Uhr von der Aargauerstrasse her in Richtung Hardbrücke. Auf der Pfingstweidstrasse, im Bereich der VBZ-Haltestelle Toni-Areal, kam es zur Kollision zwischen dem Tram und einem 23-jährigen Velofahrer.

Der Velofahrer musste mit unbestimmten Verletzungen durch die Sanität von Schutz & Rettung ins Spital gebracht werden. Der Unfallhergang ist unklar und wird durch Spezialisten des unfalltechnischen Dienstes der Stadtpolizei Zürich abgeklärt.

Zeugenaufruf: Personen, die Angaben zum Unfall kurz nach 13 Uhr an der Pfingstweidstrasse, Höhe VBZ-Haltestelle Toni-Areal, machen können, werden gebeten, sich bei der Stadtpolizei Zürich, Tel. 0 444 117 117, zu melden.

mst