Zeugenaufruf nach Kollision – Velofahrer nach Unfall in Bülach verletzt In Bülach kam es am Montagabend zu einer Kollision zwischen einem Fahrrad und einem Auto. Der Velofahrer wurde verletzt – die Polizei sucht Zeugen.

Bei der Abzweigung in die Schwerzgruebstrasse kam es zum Unfall zwischen einem abzweigenden Auto und einem entgegenkommenden Velofahrer Foto: Kantonspolizei Zürich/zvg



Der Unfall passierte am Montagabend kurz nach 18:15 Uhr. Eine 44 Jahre alte Autofahrerin war auf der Zürichstrasse Richtung Bachenbülach unterwegs und wollte nach links in die Schwerzgruebstrasse abbiegen. Auf der Verzweigung kollidierte Ihr Fahrzeug mit dem Velo eines 57-jährigen Mannes, welcher auf der Zürichstrasse von Bachenbülach Richtung Bülach unterwegs war. Er fuhr also in die entgegengesetzte Richtung. Durch den Sturz zog sich der Velofahrer unbekannte Verletzungen zu. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde er mit einem Rettungswagen in ein Spital gefahren.

Die genaue Unfallursache steht derzeit nicht fest. Sie wird durch die Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland untersucht.

Unterer Teil der Schwerzgruebstrasse zwei Stunden gesperrt

Wegen dieses Unfalls musste der untere Teil der Schwerzgruebstrasse während rund zwei Stunden für den Verkehr gesperrt werden. Auf dem betroffenen Teil der Zürichstrasse wurde der Verkehr einseitig geführt. Die Feuerwehr richtete eine Umleitung ein und regelte den Verkehr.

Mit der Kantonspolizei Zürich standen die Stadtpolizei Bülach, die Feuerwehr Bülach, ein Notarzt und ein Rettungswagen des Spitals Bülach sowie die zuständige Staatsanwältin im Einsatz. Die Polizei sucht

Personen, welche zu diesem Unfall sachdienliche Angaben machen können. Sie werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Verkehrszug Bülach, Telefon 058’648’63’90 in Verbindung zu setzen.



red/mrl

Fehler gefunden?Jetzt melden.