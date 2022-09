Schwerverletzter in Bülach – Velofahrer missachtet Sperrung von Strasse und stürzt in Loch Nach einem Wasserrohrbruch bildete sich auf der Fabrikstrasse in Bülach ein Loch im Belag. Ein Velofahrer stürzte hinein und wurde dabei schwer verletzt. Raphael Stüdeli Thomas Mathis

Auf der Fabrikstrasse in Bülach zog sich ein 43-jähriger Velofahrer schwere Kopfverletzungen zu. Foto: Kantonspolizei Zürich

Zu einem schweren Selbstunfall kam es am Samstagabend um 23.30 Uhr auf der Fabrikstrasse in Bülach, wie die Kantonspolizei mitteilt. Die Strasse war nach einem Wasserrohrbruch am Samstagmorgen für Fussgänger und Fussgängerinnen sowie sonstigen Verkehr aus Sicherheitsgründen ordnungsgemäss gesperrt worden. Es bestand die Gefahr, dass sich Löcher in der Strasse bilden.

Ein solches Loch, das im Verlauf des Samstags entstand, wurde einem 43-jährigen Velolenker zum Verhängnis. Er hatte die Absperrung missachtet und übersah im Dunkeln die Vertiefung in der Strasse, heisst es in der Mitteilung. Beim Sturz in das Loch, das nicht gesondert abgesperrt war, zog sich der Mann, der ohne Helm unterwegs war, schwere Kopfverletzungen zu. Nach der Bergung und Erstversorgung wurde er mit dem Rettungswagen ins Spital gebracht.

Neben der Kantonspolizei standen die Staatsanwaltschaft, die Stadtpolizei, die Feuerwehr sowie die Wasserversorgung von Bülach, Schutz & Rettung Zürich, ein Notarzt sowie ein Notfallseelsorger im Einsatz. Über den derzeitigen Zustand des Velofahrers ist nichts bekannt.

Thomas Mathis ist Redaktor für das Ressort Zürcher Unterland. Er hat sein Publizistikstudium an der Universität Zürich mit einem Master of Arts abgeschlossen und arbeitet seit 2016 im Journalismus. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.