Unfall in Oberglatt – Velofahrer verletzt sich bei Selbstunfall In Oberglatt ist am Sonntagabend ein 51-Jähriger mit seinem Velo eine Böschung hinabgestürzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Unfallursache wird von der Kantonspolizei Zürich abgeklärt. Foto: Keystone

Bei einem Selbstunfall in Oberglatt hat sich ein Velofahrer am Sonntagabend verletzt. Kurz nach 19 Uhr war der 51-Jährige mit seinem Velo entlang der Kaiserstuhlstrasse Richtung Niederglatt unterwegs. Auf dem Veloweg prallte er in den rechtsseitigen Randstein und stürzte eine rund zwei Meter hohe Böschung hinab. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der Mann mit einem Rettungswagen ins Spital gebracht. Die genaue Unfallursache ist noch unklar und wird durch die Kantonspolizei Zürich und die Staatsanwaltschaft abgeklärt.

far

