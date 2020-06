Frontalkollision in Uster – Velofahrerin schwer verletzt nach Unfall mit Lastwagen Bei der Kollision zwischen einem Lastwagen und einer Velofahrerin wurde die Frau schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen. Gregory von Ballmoos

In Uster kam es am Dienstagmorgen zu einem schweren Verkehrsunfall.

Mitten in Uster kam es am Dienstagmorgen zu einem schweren Unfall. Ein Lastwagen bog von der Seestrasse in die Zürichstrasse ein und kollidierte unmittelbar nach der Ausfahrt mit einer Velofahrerin. Die 69-jährige Frau verletzte sich dabei schwer.

Nach einer Erstversorgung musste die Frau vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Der Strassenabschnitt habe bis kurz vor Mittag gesperrt werden müssen, schreibt die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung.

Die Unfallursache ist laut Kapo noch unklar und wird nun abgeklärt. Dazu sucht die Kapo Zeugen. Wer Angaben zur Kollision machen kann, soll sich unter 044 938 30 10 melden.