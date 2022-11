Bahnunterführung Bülach – Velokollision fordert zwei Verletzte In einer Unterführung beim Bahnhof Bülach ist es am Freitagnachmittag zu einer Kollision von zwei Velofahrenden gekommen. Ein Bub musste in ein Spital geflogen werden. Daniela Schenker

Ein Velounfall hat am Freitagnachmittag in Bülach zwei Verletzte gefordert. Foto. PD

Am Freitag gegen 16 Uhr hat sich in Bülach ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein 58-jähriger Mann fuhr mit seinem Velo vom Bahnhofring herkommend durch die Bahnunterführung in Richtung Spitalstrasse. Gleichzeitig fuhr ein 12-jähriger Bub ebenfalls mit seinem Velo aus der Gegenrichtung in die Unterführung. In der Unterführung stiessen die beiden frontal zusammen und stürzten.

Dabei zogen sich beide Verletzungen zu. Der Schüler musste aufgrund des Verdachts auf schwere Verletzungen mit einem Rettungshelikopter der Rega in ein Spital geflogen werden, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt. Der zweite Velofahrer musste durch den Rettungsdienst des Spitals Bülach in ein Spital gebracht werden. Die Unfallursache wird durch die Kantonspolizei Zürich und die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland untersucht. Vor Ort stand neben der Kantonspolizei eine Patrouille der Stadtpolizei Bülach im Einsatz.

Dreispurige Unterführung

Die Unterführung verfügt über zwei richtungsgetrennte Fahrspuren für Velos und eine Sperrfläche für Fussgängerinnen und Fussgänger. Diese sind sowohl am Boden gelb markiert, als auch mittels Verkehrstafeln signalisiert. Wie verschiedene Personen, welche die Unfallstelle kennen, in den sozialen Medien berichten, komme es in der Bahnunterführung dennoch immer wieder zu gefährlichen Situationen. So beispielsweise, wenn mehrere Velofahrende nebeneinander unterwegs sind. Ausserdem werde oft sehr schnell gefahren. Die Fahrspuren verlaufen nicht ganz gerade, was die Übersichtlichkeit erschwere.

