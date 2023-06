Stadt Wallisellen – Veloparkturm am Bahnhof Wallisellen geplant Nach Kloten soll auch Wallisellen eine automatisierte Fahrradparkanlage erhalten.

Wer in Zukunft mit dem Velo an den Bahnhof Wallisellen fährt, kann sein Zweirad schon bald diebstahlsicher parkieren lassen. Möglich machen soll das eine automatisierte Fahrradparkanlage namens V-Locker.

Hinter diesen neuartigen Veloparktürmen steckt ein Dübendorfer Start-up. Dieses hat in den letzten Jahren bereits einige solche Veloparkhäuser in Betrieb genommen – so beispielsweise im deutschen Halle oder im bernischen Münchenbuchsee, aber auch in der näheren Umgebung wie am Bahnhof Stettbach, in Meilen oder in Kloten. Zudem hat das Unternehmen in diesem Frühling mitgeteilt, dass es in Deutschland eine Ausschreibung gewonnen hat. In Mühlacker – einer Stadt im Nordwesten von Baden-Württemberg – können so zehn V-Locker-Türme gebaut werden



Platz für 30 Velos

Die Pläne für den Walliseller Veloturm liegen derzeit öffentlich auf. Die Veloabstellanlage ist für 30 Velos konzipiert. Zum Vergleich: Im sieben Meter hohen und relativ schmalen Turm in Kloten können bis zu 20 Fahrräder verstaut werden. Wie es auf der Website von V-Locker heisst, soll der fünfte Turm der Schweiz ab Sommer 2023 zur Verfügung stehen.

red

