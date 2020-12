Zweirad sicher verstaut – Velos bald diebstahlsicher am Bahnhof Kloten parkieren Mit Unterstützung eines Dübendorfer Start-ups will die Flughafenstadt Veloparkierplätze anbieten, die vor Witterung wie auch vor Diebstahl schützen. Sharon Saameli

Ein solcher Veloparkturm wie am Bahnhof Münchenbuchsee könnte dereinst auch in Kloten stehen. Foto: Adrian Moser

Da hilft selbst das beste Schloss nichts: Jedes Jahr werden gemäss Provelo in der Schweiz rund 35’000 gestohlene Velos bei der Polizei gemeldet. Die allermeisten werden in Bahnhofsnähe entwendet – zurück bleiben verärgerte Pendlerinnen. Gerade die teuren E-Bikes sind beliebtes Diebesgut.

Dübendorfer Firma beteiligt

Einige Gemeinden, darunter die Stadt Bülach, haben mit bewachten oder betreuten Velostationen in der Nähe des Bahnhofs auf den Umstand reagiert. Die Stadt Kloten will nun herausfinden, ob ihre Bevölkerung an einem Veloparkturm interessiert ist – nicht nur gegen Diebstähle, sondern auch, um Platz zu sparen. Mittels einer Umfrage auf ihrer Website (Link am Ende des Artikels) sammelt die Flughafenstadt dafür zunächst Daten zum potenziellen Velonutzungsverhalten; auf dieser Grundlage will sie sodann die Anzahl der Standorte und Boxen der Veloparktürme bestimmen.