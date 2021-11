City-Tipp im Winter – Venedig – die Stadt der Geheimnisse Wenn Venedig vom Nebel verschluckt wird, entfaltet sich der ganze Zauber eines morbiden Universums. Eine magische Reise während einer besonderen Jahreszeit. Helge Sobik

Mehr Tauben als Touristen: Der leere Markusplatz an einem nebligen Novembertag. Foto: Getty

Vor zwei Stunden ist die Nacht über Venedig hereingebrochen. Es ist, als wäre in Windeseile ein Vorhang vor die Palazzi an den Kanälen gezogen worden, vor die kleinen Handwerkerhäuser im Cannaregio-Viertel, die Kirchen, die Gondeln an den Kais.

Durch den Dunst glimmen nur noch matt die Positionslichter eines Linienschiffes auf dem Canal Grande. Immer wieder lässt der Kapitän das Nebelhorn tuten, während das Boot fast unsichtbar bleibt und bald ganz verschwindet. Es schrumpft zu einem leiser werdenden Motorengeräusch ohne Kontur. Derweil fallen ein paar Strophen Musik aus einem offenen Fenster.