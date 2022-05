46' Pfostenschuss GC

So stellten wir uns schon die erste Halbzeit in unseren Träumen vor: Bonatini schiesst, ein Sittener lenkt ab und der Ball fliegt an den Pfosten.

Im Gegenzug vergibt Itaitinga eine Möglichkeit. Die ersten Sekunden entschädigen bereits für die ganze erste Halbzeit.