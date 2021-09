Baustelle in Wallisellen – Veränderte Verkehrsführung an der Weststrasse Ab dem 23. September muss an der Weststrasse in Wallisellen teilweise mit Einschränkungen gerechnet werden. Und mit einer neuen Verkehrsführung.



Der«Büsikreisel» – hier wird über die Verkehrsführung informiert. Foto: Daniel Kellenberger (Archiv)



Seit Anfang April erneuert das kantonale Tiefbauamt einen Teil der Weststrasse in Wallisellen. Genauer: Den Abschnitt von der Autobahnbrücke bis und mit dem «Büsikreisel». Für die Gemeinde Wallisellen sowie die Werke Versorgung Wallisellen AG werden Werkleitungen erneuert sowie Vorarbeiten für die künftige Fernwärmeversorgung getätigt. Die Bauarbeiten dauern bis Ende Oktober 2021 und finden in sechs Phasen statt.

Einschränkungen möglich

Momentan läuft die vierte – aber nicht mehr lange: Sofern das Wetter mitspielt, kann sie am 22. September abgeschlossen werden. Ab Donnerstag, 23. September, beginnt dann die fünfte Bauphase. Für die Verkehrsteilnehmenden bedeutet dies eine Änderung. «Es wird die damit verbundene Verkehrsführung eingerichtet», heisst es in einer Mitteilung des Tiefbauamts. Heisst: «Dies kann zu temporären Verkehrseinschränkungen führen.» Während den Umstellungsarbeiten seien jedoch alle bisherigen Verkehrsbeziehungen möglich.

Das erwartet die Verkehrsteilnehmenden in Wallisellen ab Ende Monat. Screenshot (Baudepartement)

Die Weststrasse kann in beide Richtungen befahren werden. Im Baustellenbereich wird der Verkehr wieder im Kreisverkehr geführt. Von der Industriestrasse kann in die Weststrasse Richtung Opfikon und in Richtung Zürich gefahren werden Die Industriestrasse kann aus der Weststrasse sowie der Herzogenmühle erreicht werden. Die Zufahrt zur Herzogenmühle ist nur aus der Weststrasse von Opfikon her kommend möglich. Um von der Ueberland- oder der Industriestrasse in die Herzogenmühle zu gelangen, führt eine signalisierte Umleitung über Neue Winterthurerstrasse, Bahnhof- und Neugutstrasse. Aus der Herzogenmühle kann in alle Richtungen gefahren werden.

Für die Umsetzung dieser Verkehrsführung wird beim «Büsikreisel» die Signalisation angepasst. Für Velofahrende und Fussgänger ist die Baustelle jederzeit passierbar. Es muss mit temporären Behinderungen und örtliche Umleitungen gerechnet werden.

red

