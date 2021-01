Party mit über 100 Leuten – Veranstalter einer illegalen Silvesterparty verhaftet Unerlaubt eingedrungen und Alkohol an Minderjährige ausgeschenkt: Die Organisatoren einer illegalen Party in Volketswil sind festgenommen worden.

Die Organisatoren einer illegalen Silvesterparty in Volketswil sollen Alkohol an Minderjährige verkauft haben. Themenfoto: Keystone

Die Kantonspolizei Zürich hat die Veranstalter einer illegalen Silvesterparty in Volketswil geschnappt. An der unbewilligten Veranstaltung in einem leer stehenden Industriegebäude hatten über 100 Jugendliche und junge Erwachsene teilgenommen.

Die Polizei hatte die Party kurz nach Mitternacht aufgelöst. Dabei kontrollierte sie 25 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Weitere Ermittlungen führten nun zu fünf Organisatoren, wie die Kantonspolizei am Freitag mitteilte.

Es handelt sich um zwei Schweizer im Alter von 21 und 29 Jahren, eine 25-jährige Schweizerin, einen 33-jährigen Österreicher und einen 24-jährigen Iraner. Ihnen wird vorgeworfen, an Silvester rechtswidrig in das leer stehende Industriegebäude eingedrungen zu sein.

Stromnetz angezapft

Durch das Eindringen und durch weitere Beschädigungen im Gebäudeinnern sollen sie einen Sachschaden von rund 10'000 Franken verursacht haben. Um die Licht- und Musikanlagen zu betreiben, manipulierten die Veranstalter die Elektroinstallation der Liegenschaft und bezogen unrechtmässig Strom.

Weiter besteht der Verdacht, dass sie während der Veranstaltung Alkohol an die Teilnehmenden, darunter auch an Minderjährige, ausgeschenkt haben. Damit hätten sie neben der unbewilligten Durchführung einer Veranstaltung und damit dem Verstoss gegen die Covid-19-Verordnung auch gegen das kantonale Gastgewerbegesetz gehandelt.

Die vier Männer und die Frau wurden bei der Staatsanwaltschaft See/Oberland zur Anzeige gebracht. Zudem verzeigte die Kantonspolizei Zürich 45 Partyteilnehmer wegen Widerhandlung gegen die Covid-19-Verordnung. Ende Jahr waren im Kanton Zürich an öffentlichen und privaten Versammlungen nicht mehr als zehn Personen erlaubt.

SDA